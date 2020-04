Veilig online samenwerken tijdens coronacrisis

Het coronavirus houdt de gemoederen bezig. Natuurlijk op het gebied van onze gezondheid, maar voor ondernemers is het voortbestaan van hun bedrijf bijna net zo belangrijk. En waarschijnlijk hebben ze jou, hun accountant en financieel expert, op dit moment hard nodig.

Lastig, want de huidige situatie maakt het werken ook voor jou uitdagend. Social distancing betekent in de praktijk veel vanuit huis werken en via digitale wegen communiceren met je collega’s en klanten. Dit is in grote organisaties doorgaans niet zo’n probleem. Hier wordt vaak al digitaal gewerkt en is werken op afstand een minder ingrijpende verandering.

In een kleinere organisatie kan dit anders zijn. Mogelijk deed je nog veel op papier of bestaan je ‘digitale middelen’ uit e-mail en eventueel chatprogramma’s. Dit werkt, maar het is niet de meest veilige manier om gegevens uit te wisselen. Bovendien staat informatie op verschillende plaatsen in je inbox en heb je dus weinig overzicht.

In deze crisistijd is het extra belangrijk om veilig en gestructureerd online samen te werken met cliënten. Op internet zie je allerlei oplossingen voorbij komen, maar hoe weet je nou zeker dat je werkt op een veilige manier?

PinkWeb wil kantoren helpen. We zijn al 15 jaar leverancier van het accountancyplatform Client Online. Met onze oplossing helpen we accountants- en administratiekantoren om effectief met cliënten samen te werken. En gegarandeerd veilig, dankzij onze ISO 27001-certificering. We zorgen dat we altijd voldoen aan de actuele wetgeving voor informatiebeveiliging.

Het is voor ons belangrijk dat organisaties van iedere grootte veilig op afstand kunnen samenwerken met cliënten. Zeker tijdens deze crisis. We stellen daarom een nieuwe versie van onze oplossing beschikbaar, speciaal voor organisaties tot 5 FTE. Client Online now!. Gratis en vrijblijvend te gebruiken tot 1 juli 2020. Hierna wordt het abonnement automatisch beëindigd.

Wat krijg je? Een portal oplossing die direct werkt, zonder setup, implementatie of installatie. Je kunt er dus meteen mee aan de slag. We begeleiden je in de startfase met een online onboarding traject en zowel jij als je klanten kan gebruik maken van onze knowledgebase vol met handleidingen en instructievideo’s.

Je kunt onbeperkt documenten uitwisselen in je digitale dossier, online accorderen en zijn er directe koppelingen met de KvK, Belastingdienst en banken. Daarnaast maak je gratis gebruik van de app voor iOS en Android.

We willen er op deze manier voor zorgen dat je als accountant je cliënten optimaal kunt blijven ondersteunen. En dat de aandacht voor informatiebeveiliging scherp blijft.

Wil je meer informatie over Client Online now!? Je vindt het op onze website.