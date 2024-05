Efficiënter en veiliger werken met Keeper Enterprise: hoe werkt dat en wat levert dat je kantoor op?

Het is belangrijk om gevoelige gegevens goed te beschermen, vooral voor accountantskantoren met grote hoeveelheden vertrouwelijke data. Dat is waar Keeper Enterprise in beeld komt. Deze oplossing is niet alleen effectief, maar ook extreem veilig, en zou ook weleens een ideale oplossing kunnen zijn voor jouw kantoor. In deze blog ontdek je de voordelen van Keeper Enterprise en wat het jouw kantoor oplevert.

Waarom Keeper Enterprise?

Kort gezegd is Keeper Enterprise een tool voor wachtwoorden. Deze tool is speciaal ontworpen om je te helpen met het beheren van wachtwoorden op een veilige en georganiseerde manier. Voor accountantskantoren is Keeper een uitkomst. Het helpt Teams om sterke wachtwoorden te maken en te bewaren voor alle verschillende websites en apps die ze gebruiken. Zo voorkom je dat er belangrijke gegevens uitlekken.

Welke voordelen heeft Keeper Enterprise?

Naast de veiligheid die Keeper Enterprise biedt, heeft deze tool nog meer voordelen. Hij werkt niet alleen op laptops, maar ook perfect op mobiele telefoons. Dat is handig als je onderweg bent of op een andere locatie toegang nodig hebt tot bepaalde apps. Daarnaast is Keeper snel en eenvoudig te integreren en installeren, ongeacht hoe groot je kantoor ook is.

Hieronder de belangrijkste voordelen voor jouw accountantskantoor op een rij:

Automatische wachtwoordgenerator: Keeper genereert automatisch wachtwoorden van twintig karakters, met kleine letters, hoofdletters, cijfers en speciale tekens. Zo ben je verzekerd van ijzersterke wachtwoordbeveiliging.Dit is met name interessant met oog op de toenemende geraffineerde phishingaanvallen.



Snellere toegang: Met Keeper kun je automatisch inloggen op websites. Dat bespaart tijd en versnelt het werkproces, omdat je minder tijd kwijt bent aan het invoeren van wachtwoorden.

Delen van gegevens: Deel zonder problemen, wachtwoorden en betaalkaarten met collega’s of mensen buiten de organisatie. Een handige extra is dat je de optie hebt een vervaldatum in de te stellen voor gedeelde toegang. Safety first!

Dashboard voor wachtwoordbeheer: Met het handige dashboard van Keeper heb je volledig overzicht over de veiligheid van je wachtwoorden. En het zorgt ervoor dat je nooit hetzelfde wachtwoord twee keer gebruikt.

BreachWatch: Zie deze functie als de toezichthouder van de veiligheid. Als er wachtwoorden een risico vormen of als er een datalek op de loer ligt, krijg je direct een seintje.

Geïntegreerde Multi-Factor Authenticatie (MFA): Keeper doet nog meer dan alleen wachtwoorden opslaan. Het fungeert ook als een MFA-tool, waarmee het MFA-codes rechtstreeks vanuit de app zelf levert. Geen gedoe meer met aparte authenticator apps. Zo wordt het authenticatieproces eenvoudiger én blijft alles veilig binnen één systeem.

Het resultaat: verhoogde productiviteit en veiliger werken

Het is duidelijk dat Keeper van toegevoegde waarde is voor veel accountantskantoren. Dat zien wij ook terug in een groeiende interesse en implementatie in deze tool. Het verbetert de productiviteit en veiligheid van je kantoor en zorgt ervoor dat je aan alle regelgeving voldoet.

Conclusie

Keeper Enterprise verdient daarom volgens ons een serieuze overweging bij elk accountantskantoor. Deze tool neemt al het gedoe rond wachtwoordbeheer uit handen, waardoor je je kunt focussen op wat écht belangrijk is.

ITs Possible heeft uitgebreide ervaring met Keeper en we weten wat het jou te bieden heeft. Daarnaast kunnen wij ondersteuning bieden bij de optimale integratie van Keeper met Microsoft Azure, zodat automatisch inloggen, gebaseerd op je Microsoft-account, moeiteloos verloopt. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.