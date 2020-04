Corona | ‘NOW ongeschikt voor seizoensarbeid’

De NOW-regeling biedt vrijwel geen oplossing voor veel agrarisch ondernemers die grotendeels afhankelijk zijn van seizoenswerk, zoals bomen-, bollen en plantentelers, handelsbedrijven, maar ook recreatieondernemers. Dat meldt LTO Nederland. De belangenorganisatie zegt hard te werken aan oplossingen voor de situatie van deze ondernemers.

Twee problemen

Voorzitter van de vakgroep bomen en planten bij LTO Henk Raaijmakers legt bij BNR uit dat het probleem is dat de regeling is opgezet op basis van een jaaromzet die in vier kwartalen verdeeld wordt. Bedrijven die zich bezighouden met bijvoorbeeld de recreatie en de camper- en caravanverkoop, maar ook met bomen en vaste planten en de seizoensgelateerde producten in het voorjaar, behalen echter vaak 50 tot 70 procent van hun jaaromzet in drie maanden. Een ander probleem in de NOW is volgens Raaijmakers dat uitgegaan wordt van het salaris in januari. Seizoensgerelateerde bedrijven hebben vaak veel meer personeel in dienst in die piekperiode.

Maatwerk

LTO Nederland heeft al bij het ontwerp van de NOW-regeling aangegeven dat er maatwerk nodig is voor bedrijven die in het voorjaar een groot deel van hun omzet behalen en dan ook hoge loonkosten hebben. ‘Die oproep is door het Kabinet in de wind geslagen’, stelt de belangenorganisatie. LTO Nederland zegt daarom in een overleg met het kabinet te hebben geëist dat er maatwerk komt. ‘Niet alleen de land- en tuinbouw heeft dit probleem. Ook andere seizoenssectoren’, zegt voorzitter Marc Calon. Inmiddels hebben de noodkreten van LTO-leden ook de Tweede Kamer bereikt. Verschillende fracties hebben vragen gesteld over de uitwerking van de NOW-regeling.

Accountantsverklaring

Samen met VNO-NCW en MKB Nederland zijn vorige week ook voorstellen aan het kabinet gestuurd voor oplossing van de knelpunten. Vakgroepvoorzitter Raaijmakers: ‘We nemen de omzet van 2019, we gaan kijken naar de omzet die gedraaid is in maart en de geprognosticeerde in april en mei, we gaan die vervolgens door een accountant vast laten leggen en met een verklaring van die accountant melden we ons aan bij het UWV, dan heb je een realistisch beeld’.

