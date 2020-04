Corona | Recordomzet voor doe-het-zelf, keukens en vloeren in maart

Winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren noteerden in maart de grootste omzetstijging sinds 2005. Ook supermarkten en drogisterijen deden goede zaken. Kleding- en schoenenwinkels leden een ongekend omzetverlies. Online werd bijna 29 procent meer omgezet.

Stijgers

De detailhandel heeft in maart 3,5 procent meer omgezet dan in maart 2019, meldt het CBS. Het verkoopvolume lag 2 procent hoger. De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren en de drogisterijen realiseerden in maart de grootste omzetstijging sinds het begin van de publicatie van koopdaggecorrigeerde omzetontwikkelingen in januari 2005. Dat gold ook voor de winkels in consumentenelektronica en witgoed. De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in maart 12,2 procent meer omgezet dan in maart 2019. Dat was de grootste omzetstijging sinds 2005. Het verkoopvolume groeide met 9,3 procent. De omzet van de supermarkten lag 13,1 procent hoger dan een jaar eerder, die van de speciaalzaken 4,9 procent.

Dalers

De omzet van de winkels in non-food kromp in maart met 8 procent. Dat is de grootste omzetdaling na maart 2013 (-11,6 procent). Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) was 8,1 procent lager dan een jaar eerder. De winkels in meubels en woninginrichting en de winkels in recreatie-artikelen hebben aanzienlijk minder omgezet dan een jaar eerder. De winkels in schoenen en lederwaren en de kledingwinkels leden het grootste omzetverlies sinds 2005.

Online

De online omzet was in maart 28,8 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Sinds de publicatie van de internetverkopen in januari 2014 is de groei niet zo sterk geweest. Webwinkels hebben 24,4 procent meer omgezet. Webwinkels hebben als hoofdactiviteit verkoop via internet. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met 35,4 procent. In juli 2018 was de groei met 36,9 procent nog wat hoger.

Bron: CBS