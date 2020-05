Guus Haak (nu 83) won Europacup en was volgende dag weer boekhouder  

Woensdag was het vijftig jaar geleden dat Feijenoord als eerste Nederlandse club de Europacup I won. Verdediger Guus Haak viel in finale tegen Celtic in. Voetbal was zijn passie, zijn beroep was boekhouder.

Duurste transfer

Dat blijkt uit een interview met Haak (83) in de Volkskrant. Haak stond te boek als een verfijnde, multifunctionele speler die in 1963 voor 175.000 gulden door ADO Den Haag aan Feijenoord was verkocht, de duurste transfer van dat jaar. Hij kwam ook 14 keer uit voor het Nederlands Elftal. Toch was voetbal in zekere zin slechts bijzaak voor de verdediger. Overdag werkte hij als boekhouder. ‘Ik ben een beetje flegmatiek,’ zei Haak in 1970 tegen een krant. ‘Ik houd van spelen en dollen. Alleen in m’n werk – ik ben boekhouder of administrateur bij drukkerij Wieringa, ’t geeft niet hoe je het noemt – ben ik erg punctueel. Daar moet alles piekfijn in orde zijn, anders heb iik geen rust.’

Invalide zoon Coen Moulijn

Later werkte Haak als boekhouder bij het GAK. Feijenoord-voetballer Coen Moulijn had een invalide zoon. ‘Omdat ik bij het GAK werkte, heb ik hem veel geholpen met allerlei zaken. Dat soort dingen deed je voor elkaar, dat zag je in het veld terug,’ aldus Haak in de Volkskrant. Haak speelde voor Holland Sport. Nadien maakte hij naam als trainer in het amateurvoetbal. In 2014 kwam hij in het nieuws doordat hij lijstduwer voor Partij Hilbrand Nawijn werd in zijn woonplaats Zoetermeer.

Kon goed rekenen

Over zijn maatschappelijke carrière zei Haak in 2017: ‘Tot aan militaire dienst werkte ik bij het Rundveestamboek. Ik kon goed rekenen, had na de MULO mijn Middenstands- en Boekhouddiploma’s gehaald. Vervolgens dertien jaar boekhouder bij Drukkerij Wieringa, bekend van De Sportgids, het programmablad van ADO en Holland Sport. Toen ging ik aan de slag bij het GAK, wat nu de UWV is. Ben ik tot mijn pensioen gebleven.’