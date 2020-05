Helft bedrijven vreest ondergang door corona

Bijna de helft van de ondernemers in het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven ziet het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komen als de coronacrisis langer dan een halfjaar aanhoudt, melden het CBS, de KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van onderzoek. Duurt de crisis langer dan twaalf maanden duren, dan denkt 60% dat het bedrijf moet worden opgedoekt.

Het onderzoek is begin april gehouden; een ruime meerderheid van ondernemers ging toen al uit een van afname van omzet en personeelssterkte in het tweede kwartaal. Ruim 15% denkt de continuïteit van het bedrijf niet te kunnen handhaven als de coronacrisis langer dan twee maanden duurt, 31% ziet geen toekomst als de crisis langer dan drie tot zes maanden duurt. Daartegenover staat 31% die niet kan zeggen hoe lang de crisis maximaal mag duren voordat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Van de kleinere bedrijven denkt 22% een crisis van langer dan twee maanden niet te kunnen overleven en 56% ziet zichzelf de zes maanden niet halen in een crisissituatie. De horeca, die in juni voorzichtig de deuren weer op een kier mag zetten, was begin april het somberst. Ruim twee derde (69%) van de horecaondernemers verwachtte nog maximaal zes crisismaanden te overleven.

Zakelijke dienstverlening: 80% ziet omzet dalen

Ook in de auto- en motorbranche, de bouw en in de sector cultuur, sport en recreatie denkt een meerderheid geen half jaar voort te kunnen. In de specialistische zakelijke dienstverlening ligt dat percentage op 51%. Bijna 80% van de zakelijk dienstverleners verwacht een omzetdaling; 40% verwacht zelfs meer dan 20% omzetdaling. In de horeca, de auto- en motorbranche en de cultuur, sport en recreatiesector verwacht begin april ruim 90& van de ondernemers een afname van de omzet door corona. Veruit de meeste bedrijven verwachten daar afnames van meer dan 20%. In de horeca wordt voor het tweede kwartaal het meeste verlies aan werkgelegenheid verwacht, 85 procent verwacht het personeelsbestand te moeten afslanken, waarvan bijna 60 procent met meer dan 20 procent. In de auto- en motorbranche en in de sector cultuur, sport en recreatie verwacht ruim 60 procent van de ondernemers reductie van personeel.