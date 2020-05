Corona | Sociale Zaken verduidelijkt regeling grensondernemers

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de manier waarop ondernemers in de grensregio’s aanspraak kunnen maken op ondersteuning in verband met de coronacrisis.

Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) had ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vragen gesteld over de gevolgen die de coronacrisis heeft voor ondernemers in de grensregio die in het ene land wonen en in het andere land ingeschreven staan als ondernemer. Zij wilde meer duidelijkheid over de ondersteuning van deze groep. Zo vroeg ze of het woon- of vestigingsvereiste kan worden losgelaten bij aanvraag voor steunmaatregelen.

Bedrijf in Nederland: steun in Nederland

Staatssecretaris Van Ark heeft de vragen voor haar rekening genomen. ‘Het kabinet wil voorkomen dat in grenssituaties de zelfstandige ondernemers tussen wal en schip terechtkomen. Daarom wordt erin voorzien dat de zelfstandige die in Nederland woont en buiten Nederland zijn bedrijf heeft c.q. zijn zelfstandig beroep uitoefent, aanspraak kan maken op bijstand voor levensonderhoud en andersom (wonen buiten Nederland maar bedrijf/beroep in Nederland) aanspraak kan maken op bijstand voor bedrijfskapitaal. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat zelfstandig ondernemers die in Nederland woonachtig zijn, óf hun bedrijf in Nederland hebben gevestigd, op goede wijze ondersteund kunnen worden, rekening houdend met het territorialiteitsbeginsel uit de bijstand. Dit is uitgewerkt in een ministeriële regeling.’

Bedrijf in buitenland: steun in buitenland

Over de uitvoering van de Tozo heeft Van Ark overlegd met de gemeenten en dat heeft geleid tot een ministeriële regeling die inmiddels in werking is getreden. ‘De zelfstandige die in de buurlanden woont en in Nederland zijn bedrijf heeft c.q. zijn zelfstandig beroep uitoefent, kan aanspraak maken op bijstand voor levensonderhoud (het reguliere ‘Leefloon’ in België en het tijdelijk versoepelde ‘Arbeitslosengeld II’ in Duitsland). En andersom, de zelfstandige die in Nederland woont maar in de buurlanden zijn bedrijf heeft c.q. zijn zelfstandige beroep uitoefent, kan aanspraak maken op bijstand voor bedrijfskapitaal in zijn werkland (de nog te introduceren ‘Corona-lening’ in Vlaanderen en de KfW-Schnellkredit in Nedersaksen of Noordrijn-Westfalen).’

Werknemers in Nederland: beroep op NOW

Rechtspersonen of natuurlijke personen die in het buitenland gevestigd zijn en werkgever zijn van werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn, kunnen ook een beroep doen op de NOW. ‘Buitenlandse werkgevers komen derhalve ook in aanmerking voor subsidie voor zover zij werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaalverzekerd zijn. Voor zover een werkgever werknemers in dienst heeft voor wie niet geldt dat ze sociaal verzekerd zijn in Nederland, worden de lonen van die werknemers niet meegeteld voor de berekening van de loonsom waarover subsidie ontvangen wordt.’

Vorige week sloten Nederland en België een fiscaal akkoord over grenswerkers. Eerder werd al bekend dat zij aanspraak kunnen maken op de Tozo-regeling.

Bron: Rijksoverheid