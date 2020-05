Contant geld verder uit gratie door coronavirus

Contante betalingen aan de toonbank zijn in april ruwweg gehalveerd. Dat maakt Betaalvereniging Nederland op uit het aantal geldopnamen. Elektronisch betalen is hygiënischer. Daarnaast is er een sterke toename van online shoppen.

Gehalveerd

De elektronische betalingen aan de toonbank en in webwinkels zijn in vergelijking met april vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven. Er werd afgelopen maand weliswaar 10% procent minder gepind, maar met iDeal en creditkaarten is online 30% meer uitgegeven. Volgens de Betaalvereniging zouden zonder coronacrisis de pinbestedingen in een jaar tijd ongeveer met 10% zijn toegenomen en online transacties met zo’n 20%. Vooral in de cultuursector, de horeca (-70%) en modewinkels werd in april fors minder gepind. Ook is er een sterk afgenomen hoeveelheid pinbestedingen aan reizen, brandstof en parkeren (-75%). Supermarkten en bouwmarkten (+40%), en boekwinkels (+30%) verwerkten aanzienlijk meer pinbetalingen. Grote winnaars waren de bloemen- en dierenwinkels, waar het aantal pinbetalingen met 60 procent steeg.

Geen wettelijke plicht

Het aantal pinbetalingen steeg de afgelopen jaren hard en kwam in 2019 uit op 4,7 miljard transacties: een groei van 10 procent in een jaar. Het aantal contante betalingen daalde juist 7,5 procent en kwam uit op de helft daarvan, blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland. In Denemarken zijn winkels bij wet verplicht cash te accepteren. Nederland kent zo’n voorschrift niet. De wet verplicht niemand om wettige betaalmiddelen te accepteren. Een winkelier mag contant geld (biljetten en munten) of betalen met een pinpas of creditcard weigeren.

DNB: ‘weiger geen cash’

De benadering van contant geld is overheidsbreed niet hetzelfde. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) werkte mee aan een instructie die werkgeversvereniging MKB-Nederland in verband met de coronacrisis maakte voor haar leden. Contanten weigeren wordt daarin als maatschappelijk ongewenst bestempeld omdat ‘een niet te onderschatten aantal mensen in Nederland wel met cash, maar niet met elektronisch betalen overweg’ kan. Wie desondanks weigert, moet dat ‘duidelijk, bijvoorbeeld met stickers bij de ingang’ aangeven. DNB stelde in NRC Handelsblad vorige maand dat de optie van contant betalen belangrijk is voor onder meer ouderen, mensen met een visuele beperking en mensen die cash gebruiken om hun budget onder controle te houden. De toezichthouder benadrukt dat contant geld een wettig betaalmiddel is.