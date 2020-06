Slimmer werken, effectiever samenwerken en beter boekhouden met Yuki

Rogier van den Heuvel is sinds januari Managing Director bij Yuki, een centraal platform waarbij de administratieve verwerking volledig is geïntegreerd met automatische documentherkenning, een portaal voor klantcommunicatie en controletools om het administratieve proces te managen. Van den Heuvel is enthousiast over de mogelijkheden die het online boekhoudplatform biedt.



‘Met Yuki kan de moderne accountant slimmer werken, beter boekhouden en effectiever samenwerken. Via het Yuki-platform communiceert hij met klanten en collega’s. Het platform verwerkt administraties, doet controles en btw-aangiftes en monitort de klanttevredenheid en productiviteit. En dit gebeurt allemaal volledig online. Hoe dit kan? Door alles in hetzelfde platform met elkaar te verbinden. Zo wordt het werk van een accountant niet alleen makkelijker, maar ook leuker.’

Robotic Assistent

Automatiseren verloopt binnen Yuki door het hele administratieve proces. Het platform beschikt over de Robotic Assistant. ‘Deze zorgt voor het automatisch verwerken van transacties en voor de automatische controles,’ legt van den Heuvel uit. ‘De kwaliteitsmonitor controleert op inconsistenties, afwijkingen en onvolkomenheden. De score van al deze controles wordt als een totaalcijfer weergegeven en suggereert acties ter verbetering. In het backofficeportaal krijg je bovendien een overzicht van de status van je workflow over het gehele klantenbestand heen. Je kunt het backofficeportaal eigenlijk zien als een managementtool voor het aansturen van het kantoor.’

Geïntegreerde oplossing

In het Yuki-plaform is alles met elkaar geïntegreerd. Het is boekhoudsoftware, heeft een geïntegreerde scan- en herkenoplossing en biedt dashboarding. Daarnaast is Yuki gemaakt voor de cloud en te gebruiken via de speciale Yuki-app. ‘Zo is er altijd de mogelijkheid de administratie te bekijken,’ aldus van den Heuvel. ‘Met Yuki kan je volledig online samenwerken en adviseren. Het brondocument van iedere transactie staat centraal. Het document wordt ingelezen en automatisch verwerkt tot een journaalpost. Dat betekent dat een Yuki-administratie van boven naar beneden doorklikbaar is tot op het oorspronkelijke brondocument.’

Tijdigheid, volledigheid en juistheid

Over het antwoord op de vraag wat de kernelementen van het boekhoudplatform zijn, hoeft de Managing Director niet lang na te denken. ‘Tijdigheid, volledigheid en juistheid en dit allemaal in één platform.‘ De softwareleverancier uit Rotterdam heeft als doel om dit steeds verder te optimaliseren en uit te breiden, zodat de ondernemer steeds beter kan worden gestuurd en geadviseerd. En er minder terugkerende handmatige acties aan te pas komen. ‘Yuki geeft boekingsvoorstellen, maar kan ook facturen boeken. Van aanleveren tot aan de btw-aangifte, zonder dat je ernaar hoeft om te kijken. Door het zelflerende vermogen van de software verwerkt Yuki gemiddeld ruim 50 procent van de documenten volledig automatisch. En dat percentage loopt nog steeds op.

