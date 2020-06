Wwft aangepast voor makelaars, twee nieuwe meldergroepen

Per 21 mei 2020 is de Wwft aangepast voor makelaars, meldt de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland). Ook is de wet uitgebreid met twee nieuwe meldergroepen.

Wijziging makelaars

Met ingang van 21 mei 2020 is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (Wwft) aangepast en luidt nu als volgt:

“Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelen bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen, met inbegrip van het tot stand brengen en sluiten van een overeenkomst tot huur als bedoeld in artikel 7:201 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de maandelijkse huurprijs een bedrag van €10.000 of meer bedraagt. ”

Vanaf dit bedrag gaan de verplichtingen van de Wwft gelden, zoals het doen van cliëntenonderzoek, het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland.

Meer informatie FIU (pdf)

Nieuwe meldergroepen

De twee nieuwe meldergroepen:

– Beroeps- of bedrijfsmatige aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta

Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta aanbieden.

– Beroeps- of bedrijfsmatige aanbieders van bewaarportemonnees

Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig bewaarportemonnees aanbieden.

Dit houdt onder andere in dat beide meldergroepen cliëntenonderzoek moeten doen en (voorgenomen) ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland).

Meer informatie FIU (pdf)