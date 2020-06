Boekhouden zonder handen. Dat is de letterlijke vertaling van no hands accounting. Steeds meer administratie- en accountantskantoren verwerken hun administraties volledig geautomatiseerd met Exact Online. ‘Met No hands accounting voer je administratieve taken efficiënter uit en verhoog je de klanttevredenheid door digitaal gemak en inzicht. Zo krijg je tijd voor proactief advies en creëer je kansen om extra diensten aan te bieden.’

Aan het woord is Erik Ledeboer. Erik heeft meer dan tien jaar Exact-ervaring in diverse disciplines. Momenteel is hij Principal Solution Marketing Manager en nauw betrokken bij allerlei productinnovaties in Exact Online. Met name op het gebied van de digitale samenwerking tussen accountant en klant. Een gebied waarbij veel accountants toch nog enige drempelvrees ervaren. Exact probeert met No hands accounting deze vrees zo veel mogelijk weg te nemen.

‘Van de MKB’ers geeft 43% aan dat online samenwerken met zijn boekhouder belangrijk is’, vertelt Ledeboer. ‘Dat is niet vreemd in een wereld waarbij we zo’n beetje alles in realtime kunnen doen en volgen. Ondernemers willen snelheid en service als het gaat om het verwerken en controleren van hun administratie.’ Met No hands accounting neemt de robot handmatige boekhoudtaken over. Klanten leveren digitaal hun administratie aan die automatisch wordt verwerkt. ‘Online samenwerken is dé kracht van Exact Online. De accountant kan zijn eigen omgeving koppelen met de boekhouding van zijn klanten. Of hij kan via Mijn[Kantoor] digitaal gemak geven aan klanten waarvoor hij de boekhouding doet. De klanten leveren zo eenvoudig aan, hebben realtime financieel inzicht en de communicatie (denk aan goedkeuring van inkoopfacturen en aangiftes en een chatfunctie) verloopt helder.’

Kansen en risico’s signaleren

No hands accounting levert efficiëntie op dankzij functionaliteiten als Scan & Herken, e-facturatie, automatische bankkoppelingen en effectieve robotverwerking. Erik Ledeboer legt uit. ‘Invoer- en controlewerkzaamheden automatiseer je met No hands accounting. De boekhouding is correct, compleet en actueel waardoor je als accountant tijd overhoudt.’ Tijd die de accountant kan gebruiken om waarde te creëren of de klantrelatie te verbeteren. ‘Door belangrijke kansen en risico’s op tijd te signaleren, ondersteunt de accountant zijn klanten. Met signalen uit adviescockpits (eenvoudig op maat samen te stellen) en Continuous Monitoring(dat de administraties controleert op correctheid en consistentie) en de dagelijkse kpi’s, zet een accountant een grote stap naar proactief advies richting zijn klanten.’

Profiteren van slimme automatisering

Erik heeft een aantal tips voor accountants die hun werk efficiënter willen uitvoeren. ‘Standaardiseer je kantoorprocessen. Klanten leveren hun administraties dan makkelijker, vollediger en tijdiger aan. Zorg er ook voor dat klanten dezelfde administratietemplate hebben, gekoppeld aan RGS. Op die manier kun je altijd de cijfers vergelijken en beoordelen. Bovendien krijg je inzicht in de werkdruk en voortgang van de verwerking. En profiteer van slimme automatisering. Jij en je cliënten beschikken over realtime inzicht in de cashflow en andere belangrijke kengetallen. Creëer schaalgrootte en verhoog je marges met de zelflerende robot van Exact. Zo kun je met gemak en dezelfde personele bezetting meer cliënten bedienen tegen een hogere servicegraad. Bovendien creëer je zo meer waarde voor je klant in de vorm van advies, kwaliteit en snelheid.’

