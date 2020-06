Makkelijker, sneller en veiliger communiceren met cliënten en uitvragende partijen. Dat kan met Client Online, het accountancyplatform van PinkWeb. Hoe helpt Client Online de accountant? En wat voor soort organisatie is PinkWeb? We stelden deze vragen aan Marcel Janssen, business development manager bij het bedrijf.

Wat is Client Online?

‘Client Online is een online accountancyplatform dat de communicatie tussen medewerkers van het accountantskantoor, hun cliënten en uitvragende partijen mogelijk maakt. Het is geschikt voor alle administratie- en accountantskantoren, van eenpitters tot en met de top 30-kantoren. PinkWeb is de grootste portaalleverancier in de accountancy. De helft van de top 30-kantoren is klant bij ons.’

Hoe helpt Client Online de accountant?

‘Ons platform helpt accountants om anders te kijken naar hun bedrijf, hun processen en hoe ze cliënten bedienen. Het communiceren met en begeleiden van cliënten kan makkelijker, sneller en veiliger met Client Online. De tijd die de accountant bespaart, kan hij weer aan zijn cliënten besteden. Om hen verder te helpen.

Client Online is gemakkelijk op te zetten en te gebruiken. De (SAAS) software kan direct worden geleverd. We hebben drie abonnementsvormen: Client Onlinenow!, Client Online Professional en Client Online Enterprise, die zijn afgestemd op het aantal fte. Client Online now! werkt direct, hiervoor is geen uitgebreide implementatie nodig. Accountants kunnen dit abonnement makkelijk en snel zelf online afsluiten. Client Online Professional en Enterprise worden samen met een consultant van PinkWeb geïmplementeerd. Dit traject is op maat en wordt afgestemd op de wens en het tempo van de klant. De doorlooptijd is dan ook afhankelijk van de wens en grootte van de klant.’

Waar ligt de focus van het platform?

‘De focus van het platform ligt op efficiency en cliënten online begeleiden. We volgen continu de ontwikkelingen in de markt en spelen hier met ons accountancyplatform proactief op in. Of het nou gaat om technologische ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving of veranderende behoeften. We willen dat onze klanten er voor hun cliënt zijn, wij regelen de rest. PinkWeb biedt een best-of-breedoplossing door met ruim vijftig partners te koppelen. Onze oplossing kan vaak volledig worden geïntegreerd in de huidige softwarestraat. Heb je nog geen softwarestraat? Dan geven we je onafhankelijk advies over welke software bij jou past.

We vinden het bij PinkWeb erg belangrijk dat vertrouwelijke gegevens veilig worden verwerkt. Daarom zorgen we ervoor dat we altijd compliant zijn met de huidige wetgeving. De ISO 27001-certificering voor informatiebeveiliging is van het grootste belang voor ons en onze klanten. En we helpen de accountant AVGproof te werken.’

Wat voor soort organisatie is PinkWeb?

‘PinkWeb is een jonge organisatie met ongeveer vijfendertig medewerkers. De lijntjes zijn kort en we hechten waarde aan professionaliteit én gezelligheid. Iedereen kan hier zichzelf zijn en we laten de ander in zijn waarde. We proberen altijd een partner te zijn voor onze klanten, vinden persoonlijke aandacht belangrijk en willen onze klant écht verder helpen met zijn organisatie. PinkWeb is altijd op zoek naar vernieuwing. We willen in beweging blijven, in onze organisatie, in ons product en in de markt. De accountancywereld verandert en de accountancyprofessional zal mee moeten veranderen. Wij willen daarin ondersteunen en iedere klant helpen om het kantoor van de toekomst te worden met hulp van onze software.’

Deze bijdrage is ook opgenomen in het ICT & Kantoortijdschrift. Klik hier voor de online versie van het tijdschrift.

Meer weten over ICT & Kantoor? Op het ICT & Kantoorcongres op dinsdag 8 september 2020 gaan we in op jouw type kantoor, de rollen die daarbij horen en hoe je die kunt invullen.