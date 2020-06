Corona | Bedrijfsfinanciering door banken in coronatijd gestegen tot 15,2 miljard euro

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in Nederland in aanvulling op het steunpakket van de overheid inmiddels circa 180.000 ondernemers en consumenten financieel ondersteund. Met het uitstel van aflossingen en het verstrekken van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven is in totaal inmiddels 15,2 miljard euro gemoeid (twee weken geleden nog 12,8 miljard). Dat blijkt uit een overzicht dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag heeft gepubliceerd.

Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis ruim 21.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 12,2 miljard euro. Ruim 4.300 van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie, met name via de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf Corona (BMKB-C). Met de garantieregelingen is circa 1,2 miljard euro gemoeid. Tot nu toe hebben bijna 128.000 bedrijven uitstel van betaling gekregen van hun bank, met een totale waarde van drie miljard euro. Dit aantal blijft gelijk ten opzichte van twee weken geleden.

Aantal nieuwe aanvragen afgevlakt

Het aantal nieuwe aanvragen van financiering is de afgelopen weken afgevlakt. Veel bedrijven krijgen lucht door het uitstel van aflossingen, de overheidsregelingen en het uitstel van belastingen, waardoor zij mogelijk minder geneigd zijn een nieuwe lening af te sluiten. Later in de crisis zou dit weer kunnen toenemen. Met toekenningen van de kleine kredieten corona garantieregeling (KKC) die vorige week live is gegaan, is tot nu toe dertien miljoen euro gemoeid.

Consumenten

Tot nu toe hebben ruim 31.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. Dat betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van één tot en met drie maanden. Hiermee is in totaal 75 miljoen euro gemoeid. Deze cijfers blijven nagenoeg gelijk ten opzichte van twee weken geleden. Een betaalpauze is niet het enige middel waarmee banken hun particuliere klanten wat financiële ruimte geven. Te denken valt verder aan aanpassing van het leenproduct of een betalingsregeling.

Bron: NVB