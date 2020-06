SRA-certificering voor Keystone

Keystone Accountants uit Druten heeft het SRA-lidmaatschap gekregen. Het kantoor telt 15 medewerkers.

Keystone is gespecialiseerd in het controleren van jaarrekeningen, met focus op DGA-ondernemingen en familiebedrijven. Partner en RA John van der Laan ziet zijn bedrijf als de verbindingssteen tussen de ondernemer en het maatschappelijk verkeer, maar ook tussen onderneming en privé. ‘Onze visie is: wij zijn geen prijsvechter in de markt, maar een goede accountant die zichzelf terugverdient.’ Het kantoor heeft een samenwerkingsverband met onder meer PK Support (administratie) en PK & Partners (bedrijfsadvies). ‘Hierdoor kan het kantoor een breed scala aan financiële en fiscale diensten leveren en de gewenste kwaliteit garanderen.’