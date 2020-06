Banken verlenen inmiddels zeventien miljard euro steun aan bedrijven

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in Nederland in aanvulling op het steunpakket van de overheid inmiddels bijna 152.000 ondernemers en bijna 32.000 consumenten financieel ondersteund. Met het uitstel van aflossingen en het verstrekken van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven is in totaal inmiddels zeventien miljard euro gemoeid (twee weken geleden nog 15,2 miljard). Dat blijkt uit het overzicht dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag heeft gepubliceerd.

Financieringen

Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis bijna 24.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van veertien miljard euro. Bijna 4.800 van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie, met name via de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf Corona (BMKB-C). Met de garantieregelingen is circa 1,3 miljard euro gemoeid. Tot nu toe hebben circa 128.000 bedrijven uitstel van betaling gekregen van hun bank, met een totale waarde van drie miljard euro. Dit aantal is de afgelopen maand gelijk gebleven.

Beperkte toename

Het aantal nieuwe aanvragen van financiering neemt al enige tijd slechts beperkt toe. Hierbij speelt mee dat veel bedrijven lucht hebben gekregen door het uitstel van aflossingen, de overheidsregelingen en het uitstel van belastingen, waardoor zij mogelijk minder geneigd zijn een nieuwe lening af te sluiten. Later in de crisis zou de vraag naar krediet weer meer kunnen toenemen.

Bron: NVB