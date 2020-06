Klachtencommissie NBA: weinig bereidheid partijen om tot elkaar te komen

Als een klacht tegen accountant eenmaal in behandeling is genomen zijn de partijen vaak weinig bereid om weer tot elkaar te komen. Dat stelt de Klachtencommissie van de NBA in haar jaaroverzicht. Partijen tot elkaar laten komen is juist het uitgangspunt van de klachtprocedure bij de beroepsorganisatie.

In 2019 ontving de Klachtencommissie 52 klachten, meldt de NBA. Dat waren er iets meer dan in 2018 (49). In combinatie met het aantal nog lopende klachten kwam het totaal daarmee op 61; een zelfde aantal als het jaar ervoor. Op 31 december liep van twintig klachten de behandeling nog.

Verhoudingen vaak al te verstoord

Verhoudingen tussen betrokken partijen lijken relatief vaak te verstoord om weer tot elkaar te komen, meldt de Klachtencommissie in het jaaroverzicht. De commissie adviseert accountants daarom in een vroeg stadium een mogelijk conflict te herkennen en tijdig met de cliënt in contact te treden. De Klachtencommissie wijst op het belang van heldere communicatie tussen accountant en cliënt over de te verrichten werkzaamheden. Daarbij gaat het ook om het gedegen managen van de verwachtingen van de cliënt. Adequate (schriftelijke) vastlegging van de opdracht in een opdrachtbevestiging blijft een aandachtspunt, net als vastlegging van de verrichtingen in het dossier.

Bron: NBA