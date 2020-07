Meldingen ongebruikelijke transacties in 2019 verdrievoudigd, focus nu op coronafraude

In 2019 ontving de FIU-Nederland bijna 2,5 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties. Daarmee was er sprake van een ruime verdrievoudiging van het ontvangen aantal meldingen in vergelijking met 2018. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2019 van de FIU-Nederland dat vrijdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. In 2020 ligt de focus van de FIU vooral op coronagerelateerde fraudes en witwassen.

Nieuwe meldindicator

Die toename had voor het overgrote deel te maken met een brede uitwerking van een nieuwe meldindicator specifiek met betrekking tot derde hoog-risicolanden, meldt de FIU. Medio 2019 werd de wetgeving aangepast waardoor de focus van de meldplicht uitsluitend op transacties van het hogere risicosegment kwam te liggen en het aantal meldingen op deze indicator sterk afnam.

Ook toename bij andere meldindicatoren

Het afgelopen jaar namen ook de meldingen van ongebruikelijke transacties op basis van de andere meldindicatoren toe. Door een meer thematische aanpak nam het aantal verdacht verklaarde transacties ten opzichte van 2018 weliswaar af (39.544 verdacht verklaarde transacties). Het totale met verdacht verklaarde transacties gemoeide bedrag verdubbelde ten opzichte van 2018: 19 miljard euro. Van dit bedrag kwam 17 miljard euro voor rekening van een beperkt aantal transacties.

Daling aantal verdacht verklaarde transacties

Die daling van het aantal verdacht verklaarde transacties is te verklaren, meldt de FIU: ‘Met de ingezette thematische aanpak werd de kwaliteit van de analyses verhoogd bruikbaarheid voor de opsporing verbeterd. Het jaar 2019 stond in het teken van een tijdelijke kwantitatieve vermindering en kwalitatief verbetering. Gedurende 2019 is geïnvesteerd in datascience en in de ontwikkeling van nieuwe manieren om steeds beter en efficiënter te kunnen analyseren en data te verrijken. Dit heeft onder meer er toe geleid dat voor het kalenderjaar 2020 een aanzienlijke toename in verdacht verklaarde transacties in kwantitatieve zin verwacht mag worden.’

2020: nadruk op coronafraude

In 2020 zal de nadruk liggen op aan de Covid-19-crisis gerelateerde fraudes en witwassen, meldt de FIU. Sinds medio maart 2020 analyseert een team binnen de FIU-Nederland dagelijks mogelijk aan deze vormen van criminaliteit te relateren ongebruikelijke transacties en worden meldplichtige instellingen periodiek geïnformeerd over verschijningsvormen en red flags.

Jaaroverzicht (pdf)