Corona brengt (nog) geen toename aantal faillissementen

De coronacrisis weerspiegelt zich nog niet in het aantal failliet verklaarde bedrijven: dat is in de eerste helft van dit jaar precies gelijk gebleven aan een jaar eerder. In de accountancy was geen enkel faillissement te betreuren.

In juni zijn er 34 bedrijven minder failliet gegaan dan in mei, meldt het CBS. Gewoonlijk wisselt het aantal faillissementsuitspraken elke maand. In mei 2013 piekte het aantal faillissementen met 816, daarna is een daling ingezet. In september 2018 werd het laagste aantal faillissementen genoteerd: 224. Daarna is het aantal stabiel. In juni stond de teller op in totaal 264 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken). Gecorrigeerd voor zittingsdagen leverde juni 231 faillissementsuitspraken op, tegen 265 in mei. Juni vorig jaar gingen er na correctie nog 270 ondernemingen failliet.

Horeca blijft relatief koploper

De handel kampte afgelopen maand met de meeste omgevallen bedrijven: 61, 8 meer dan in mei. De handel is meestal koploper in faillissementen, omdat in die sector de meeste bedrijven actief zijn. Relatief gezien staat de horeca bovenaan met aantal faillissementen. Dat waren er in juni 36, 5 meer dan in mei.

Geen accountants failliet in juni

In de specialistische zakelijke dienstverlening sloten 23 bedrijven voorgoed de deur, 3 minder dan in mei. In de categorie accountancy en administratie bleven in juni alle ondernemingen netjes overeind: de rechter deed geen enkele faillissementsuitspraak. In mei ging in die branche nog 1 bedrijf failliet, in april gingen er 2 over de kop. De laatste drie jaren werden telkens 25 accountants- of administratiekantoren door een faillissement geveld.