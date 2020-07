Accountantskantoor doorzocht in witwaszaak Limburgs recyclingbedrijf

De politie, FIOD en het OM hebben met hulp van Defensie beslag gelegd op honderden kilo’s goud ter waarde van miljoenen euro’s in een witwasonderzoek naar een recyclingbedrijf in Venlo. Daarnaast is voor ruim een miljoen euro beslag gelegd op contant geld, onroerend goed, auto’s en horloges, meldt justitie.

Accountantskantoor

Volgens de NOS en regionale media hebben politie en FIOD ook een accountantskantoor en de woningen van drie werknemers van het bedrijf doorzocht. De betrokkenheid van het accountantskantoor bij de zaak is verder niet toegelicht door de autoriteiten, wel is bevestigt dat de administratie van het bedrijf onderzocht wordt als onderdeel van het witwasonderzoek.

Witwassen

De afgelopen dagen is het terrein van het recyclingbedrijf onderzocht met geavanceerde apparatuur van Defensie, meldt het OM. De verdenking is dat het bedrijf zich bezig houdt met het witwassen van criminele geldstromen, valsheid in geschrift, heling en diverse milieudelicten. Bij de doorzoekingen zijn ook circa tien vuurwapens en munitie aangetroffen. Daarvoor zijn twee functionarissen van het bedrijf aangehouden.

Onderzoek naar administratie en geldstromen

De FIOD en politie doen onderzoek naar de administratie en geldstromen van het bedrijf. Uit de administratie van het bedrijf zou moeten blijken waar welke afvalstromen vandaan komen en waar ze naartoe gaan. De verdenking is dat het bedrijf geen correcte afvaladministratie voert, vermoedelijk om zo criminele gelden wit te wassen.

Beslag op vermogen

Er is naast administratie ook beslag gelegd op waardevolle goederen zoals honderden kilo’s edelmetalen – waaronder goud -, ongeveer 450.000 euro contant geld, onroerend goed (drie panden) en auto’s zoals een Maserati, Ferrari en een Porsche. Ook zijn 17 horloges waaronder Rolexen en Audemars Piguet in beslag genomen. Daarnaast is beslag gelegd op diverse vuurwapens en munitie. Er zijn aanzienlijke hoeveelheden goederen – zoals bijvoorbeeld metalen platen – op het bedrijf aangetroffen, die vermoedelijk afkomstig zijn van diefstal. De brandweer is ter plaatse geweest voor het verrichten van metingen voor de veiligheid van het aanwezige personeel. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is komende dagen bezig met het ontmantelen van een container met (verouderde) munitie en mortieren.

