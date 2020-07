AFM’er Van Beusekom: ‘Toezicht accountancy nu in andere fase’

De AFM slaat in een nieuw rapport een opvallend positieve toon aan over kwaliteitsverbetering bij de Big Four. AFM-bestuurslid Hanzo van Beusekom, verantwoordelijk voor het toezicht op de accountantssector, lijkt daarmee een andere koers te varen dan zijn voorganger Gerben Everts, die in 2017 nog stelde dat de sector ‘een joekel van een probleem’ heeft.

Oprecht

‘Als je het mij vraagt zijn de kantoren op dit moment oprecht bezig met het verbeteren van de kwaliteit van hun controles’, zegt Van Beusekom in het FD in een toelichting op het nieuwe rapport. ‘Maar ik weet niet of dat straks, als de druk van de toezichthouder en van de samenleving weg is, nog steeds zo is.’

Erkenning kwaliteitsprobleem

Van Beusekom ziet dat er een omslag gaande is bij de grotere accountantskantoren. ‘Onderliggend was de sector het niet met ons eens dat er een probleem was. Maar inmiddels zijn we het er wél over eens dat er een kwaliteitsprobleem ligt. En dat dit probleem voorlopig nog niet van ons bord is.’

Mildere toon, toezicht in andere fase

De mildere toon heeft er volgens Van Beusekom dan ook vooral mee te maken dat het toezicht op de accountancy inmiddels in een andere fase zit dan enkele jaren geleden. ‘Het kan best zijn dat wij soms wat knorrig waren. Of misschien wat te veel dramden. Ik wil niet knorrig zijn. Maar aardig zijn is ook geen doel. Het toezichtdoel staat centraal, de toon is een middel. Voor mijn voorganger was besturen soms lastig. Hij zat in een heel andere fase met het toezicht. Je zou dat de agenderende fase kunnen noemen.’

Bron: FD