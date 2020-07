PwC keurt jaarstukken Provincie Utrecht goed

De goedkeurende accountantsverklaring en het accountantsverslag over de jaarrekeningen en jaarverslagen 2018 en 2019 van de provincie Utrecht zijn donderdagmiddag aan de Utrechtse Provinciale Staten (PS) aangeboden. Hiermee is de controle van de jaarrekeningen en de jaarverslagen door accountant PwC afgerond. Eigenlijk had Utrecht de stukken woensdag al aan het Rijk moeten sturen, maar die deadline werd niet gehaald.

Financieel gezond

Provinciale Staten voerden donderdagavond een debat over de jaarstukken. Het positief oordeel ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarstukken is een belangrijke stap, meent gedeputeerde Robert Strijk: ‘We staan er financieel goed voor en we zijn ingelopen met het vaststellen van de jaarrekeningen. Met beide zaken ben ik blij. En daar waar de accountant aangeeft dat het beter kan en moet, pakken we dat op in ons verbeterprogramma. Met de vaststelling van deze stukken door PS vandaag ronden we een intensieve periode af’. Het was op het eind spannend of de controle op tijd afgerond zou zijn. Het Rijk had de deadline op woensdag 15 juli gesteld, maar gisteren wilde accountant PwC nog niet een goedkeurende verklaring afgegeven. ‘Er zijn op het laatst nog wat hobbels. We willen stug door werken tot het af is’, zei Martine Koedijk, partner bij PwC, woensdagmorgen in een vergadering van de Financiële Audit Commissie. Wat er nog gedaan moest worden, vertelde Koedijk niet. Een extra vergadering op woensdagavond moest duidelijkheid verschaffen, maar die kwam er niet.

Financiën

De jaarrekeningen over 2018 en 2019 sluiten beide met een positief saldo van baten en lasten. Dit saldo van € 38 miljoen over twee jaren wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De provincie heeft daarmee een weerstandsvermogen dat kwalificeert als uitstekend en een zeer gezonde solvabiliteit. Ook de overige vier kengetallen die informatie verschaffen over de financiële stabiliteit van de provincie staat ruimschoots ‘in het groen’. Naast een beoordeling van de financiële boekhouding, staan in het verslag ook aanbevelingen en adviezen. Gedeputeerde Staten (GS) vinden dat de bevindingen en adviezen van de accountant helder zijn weergegeven en herkennen de aanbevelingen van de accountant en pakken deze op. Zo vindt PwC dat GS onverminderd aandacht moeten houden voor het ingezette verbeterprogramma van de financiële functie. Aanbevolen verbeteracties zijn of worden in de verbeterprogramma’s “Versterken Financiële Functie en Bedrijfsvoering” opgenomen. Op die manier kan de totstandkoming van financiële rapportages komende jaren sneller en beter verlopen en wordt de financiële verantwoording beter en begrijpelijker.

Aanbevelingen

In het accountantsverslag staan constateringen en aanbevelingen, bijvoorbeeld over de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Daaraan willen GS volledig voldoen. Op het punt van leesbaarheid, concreetheid en analyses kan de verslaglegging beter stelt de accountant. Het college erkent dit. Bij de controle zijn door de accountant ook fouten geconstateerd in het proces van aanbesteden. De omvang van de fouten vallen binnen de controletolerantie en hebben daarom geen invloed op de strekking van de accountantsverklaring. Het college vindt dat deze fouten niet hadden gemogen en scherpt de procedures rondom aanbestedingen aan in de organisatie. Het college is blij dat ook de accountant positieve feedback geeft op de kritische blik waarmee binnen de organisatie op aanbestedingsdossiers een interne controle heeft plaatsgevonden.

Termijn

Met de accountantsverklaring en het accountantsverslag, in combinatie met de jaarrekening en jaarverslagen 2018 en 2019, is een belangrijke stap gezet in de financiële informatievoorziening en verantwoording. Eerder werd de wettelijk gestelde termijn overschreden voor het vaststellen van de jaarstukken van 2017 en 2018. De jaarstukken van 2019 worden net binnen de termijn aangeboden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelde de provincie eerder onder verscherpt toezicht. Zodra de jaarrekeningen en jaarverslagen 2018 en 2019 door PS zijn vastgesteld, kunnen deze samen met de accountantsverklaring aan het ministerie worden aangeboden.

Verscherpt toezicht

Utrecht hoopt dat het Rijk op basis van de ingediende jaarstukken zal besluiten om het verscherpte toezicht op de provincie op te heffen. Formeel hoeft dit, ondanks de accountantsverklaring niet, maar bronnen rondom het college denken dat het wel goed zal komen.