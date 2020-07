‘Bedrijven negeerden ten onrechte roep om extra accountantscontrole’

Veel beursgenoteerde ondernemingen hebben ten onrechte de oproep van beleggersvereniging VEB naast zich neergelegd om vanwege de coronacrisis een extra accountantscontrole te laten doen. Dat betoogt hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer in het FD.

In onzekere tijden kan de accountant een belangrijke bijdrage leveren, aldus Pheijffer. ‘Door zekerheid aan cijfers en andere berichtgeving van ondernemingen toe te voegen en te beoordelen of de berichtgeving inzake risico’s adequaat is. Maar de accountant moet dan wel de opdracht krijgen, hetgeen helaas niet vaak voorkomt. Accountants zijn als zij hun vak goed uitoefenen een onmisbare schakel in het stelsel van corporate governance.’

Klein deel heeft extra beoordeling laten doen

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zag in het voorjaar de belangrijke rol van accountants. De beleggersvereniging vroeg ondernemingen om bij de halfjaarcijfers een extra beoordeling door de accountant uit te laten voeren. ‘Specifiek wijst de VEB op het belang van transparantie over liquiditeitsprognoses, financiering, prognoses en de omvang van de goodwill en voorzieningen. Zaken dus die vatbaar zijn voor corona-effecten.’ Maar krap een half jaar later blijkt maar een klein deel van 78 onderzochte beursgenoteerde ondernemingen ook daadwerkelijk een extra accountantsbeoordeling te hebben laten doen. ‘Het is teleurstellend dat weinig bedrijven gehoor hebben gegeven aan de oproep namens aandeelhouders. Nog teleurstellender is de redengeving daarvoor. Zo stelt Hans Janssen, CFO van bouwbedrijf Heijmans, dat de toegevoegde waarde van een extra beoordelingsverklaring niet opweegt tegen de extra inspanningen en kosten van die exercitie. Ik zou menen dat een dergelijke belangenafweging de aandeelhouders, de primaire belanghebbenden in deze, toekomt en niet de ondernemingsleiding.’

Pheijffer vindt dat auditcommissies alsnog de accountant een extra opdracht moeten geven. ‘Zodat aandeelhouders meer zekerheid krijgen over relevante zaken zoals prognoses, goodwill, afboekingen en continuïteit. De ‘heldere blauwe ogen’ van bestuurders zijn achteraf immers te vaak troebel gebleken.’

Bron: FD