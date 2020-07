Aangepaste algemene leidraad Wwft gepubliceerd

Het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben een vernieuwde versie van de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gepubliceerd.

De leidraad van het ministerie van Financiën voor de toepassing van de wettelijke verplichtingen voor het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering is geen juridisch bindend document en komt niet in plaats van wet- en regelgeving. Het doel van de leidraad is om de onder toezicht staande Wwft-instellingen behulpzaam te zijn bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen. De leidraad heeft betrekking op de algemene aspecten van de Wwft die voor alle Wwft-instellingen gelden. De leidraad moet dan ook gelezen worden in samenhang met de specifieke leidraden die door de verschillende betrokken toezichthouders zijn gepubliceerd.

Aanpassing was noodzakelijk vanwege wetswijzigingen

In februari 2011 is op aanbeveling van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een eerste versie van de leidraad opgesteld om de private sector te ondersteunen bij de uitvoering van taken op het terrein van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. De wet- en regelgeving op dit terrein is voortdurend in ontwikkeling. In januari 2014 is de oorspronkelijke leidraad voor de eerste keer geactualiseerd. De belangrijkste aanleiding hiervoor was de implementatie van de derde antiwitwasrichtlijn. Op 25 juli 2018 trad de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking, waarmee de vierde anti-witwasrichtlijn is geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving. Door deze implementatie zijn de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en onderliggende regelgeving op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Dit maakte een aanpassing van de algemene leidraad noodzakelijk.

Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) (pdf)

