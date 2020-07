Toch weer poging Trump om inzage belastingaangiften te voorkomen

De zaak leek beklonken toen het Amerikaanse hooggerechtshof onlangs uitsprak dat justitie het recht heeft om de financiële gegevens van president Trump en zijn bedrijven bij zijn accountant Mazars in te zien. Toch onderneemt de Amerikaanse president nu weer een nieuwe poging om dat te voorkomen, melden verschillende media. Zijn advocaten hebben maandag een zaak aangespannen bij de rechtbank in New York om een ​​dagvaarding van justitie ongeldig en niet-afdwingbaar te laten verklaren.

Geen vrijstelling Trump

Trump claimde eerder dat er geen onderzoek naar hem gedaan kon worden zolang hij president is. Het Hooggerechtshof denkt daar anders over en oordeelde begin juli dat Trump niet vrijgesteld is van de verplichting om op verzoek bewijs te leveren in strafprocedures.

Mazars

Aanklager Cyrus Vance had documenten opgevraagd bij Mazars. De belastingaangiftes van Trump spelen een rol in een onderzoek, onder meer naar de vraag of Trump zwijggeld heeft betaald aan vrouwen die een affaire met hem zouden hebben gehad. Het accountantskantoor meldde na de uitspraak van het Hof begin juli daaraan gehoor te zullen geven. De advocaten van de Amerikaanse president hebben nu echter gevraagd Mazars te verbieden informatie openbaar te maken.

