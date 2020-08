CPB verwacht herstel, ‘maar de klap zal nadreunen’

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht vanaf het derde kwartaal weer economische groei, die de krimp over heel 2020 beperkt tot 5%. Dat neemt niet weg dat er nog een toename in werkloosheid en faillissementen zal volgen: ‘Die reageren met vertraging op de crisis, die klap moet eigenlijk nog komen.’

Wereldwijd raamt het CPB een economische krimp van meer dan 9%. Het bureau gaat er in de maandag gepubliceerde basisraming vanuit dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn. In dat geval gloort voor 2021 een groei van 3%, maar wel een toename van de werkloosheid tot 7%. Er is geen rekening gehouden met een eventuele voortzetting van steunmaatregelen in oktober. Vrijdag pleitte het CPB voor een versobering van de steun om werknemers te prikkelen ander werk te zoeken.

Vanwege de onzekerheid over de coronapandemie is ook een scenario gemaakt waarin wel grootschalige contactbeperkingen van kracht worden. ‘In zo’n scenario krimpt de economie ook in 2021 en loopt de werkloosheid op tot 10%.’ Directeur Pieter Hasekamp wijst erop dat voor de baanzekerheid de sector bepalend is. ‘Overigens is het nu meer dan ooit van belang om voorbij het BBP te kijken. Burenhulp, familiebezoek, thuisonderwijs: het laat zich allemaal niet in economische groeicijfers vangen. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor zaken die raken aan de kwaliteit van het bestaan: we missen het vieren van een bruiloft of jubileum, de theater- en concertpodia zijn leeg, en er zijn grote zorgen over eenzaamheid in verpleeghuizen.’

Investeren

De raming van het CPB vormt de basis voor de rijksbegroting die over een maand wordt gepresenteerd. Investeren wordt daarbij het belangrijkste thema, analyseert Trouw. ‘De komende weken is eerst aan de orde of het kabinet opnieuw door de coronacrisis getroffen bedrijven steunt. Het kabinet staat voor de keuze om na zeven maanden steun nog een keer bij te springen. Als dat niet gebeurt, gaan het aantal faillissementen en de werkloosheid ongetwijfeld oplopen.’