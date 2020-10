Lagere Aof-premie voor kleine werkgevers in 2022 en 2023

Kleine bedrijven krijgen in 2022 en 2023 een extra verlaging van de premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), meldt minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer.

Met ingang van 2021 heeft de overheid € 450 miljoen beschikbaar gesteld voor lastenverlichting voor kleine bedrijven. Het plan was dat die lastenverlichting vanaf 2021 ten goede zou komen aan kleine werkgevers in de vorm van een premievermindering bestaand uit een vast bedrag per werkgever. Daar zou dan later een gedifferentieerde Aof-premie voor in de plaats komen met een lager tarief voor kleine werkgevers. ‘Zoals ik u heb gemeld in mijn brief van 19 december 2019 bleek deze premievermindering onuitvoerbaar, maar kan de gedifferentieerde Aof-premie eerder worden ingevoerd, namelijk per 2022’, aldus Koolmees. Daarvoor is een wetsvoorstel in behandeling bij de Tweede Kamer.

Extra verlaging

Koolmees heeft eerder toegezegd om een invulling te geven aan het ontstane overgangsjaar 2021. Met MKB-Nederland heeft hij afgesproken om het beschikbare budget in 2021 wordt doorgeschoven naar 2022 en 2023. ‘Concreet betekent dit dat kleine werkgevers eenmalig in 2022 een extra verlaging van hun Aof-tarief ontvangen van € 300 miljoen en in 2023 van € 150 miljoen, bovenop de verlaging die met de invoering van het wetsvoorstel is voorzien.’

Lees de brief van Koolmees over de Aof-premie