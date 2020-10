Rechter: belastingadviseur is in principe professionele rechtsbijstandverlener

In juridische procedures heeft als uitgangspunt te gelden dat een belastingadviseur over een zekere juridische deskundigheid beschikt en dus als professionele rechtsbijstandverlener geldt. Dat vermoeden kan worden weerlegd, maar daar moeten dan wel goede argumenten voor worden aangevoerd. Dat komt naar voren in een uitspraak die de rechtbank Rotterdam onlangs deed in een belastingzaak die de eigenaar van een verzamelgebouw aanspande tegen de heffingsinstantie in de gemeente Westvoorne over de rioolheffing.

Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2020:8292

Proceskostenvergoeding geëist

De rechtbank verklaarde het beroep gegrond en vervolgens verzocht de eigenaar van het verzamelgebouw om vergoeding van de door hem gemaakte proceskosten in bezwaar en beroep. Omdat de andere partij betwistte dat van beroepsmatig verleende rechtsbijstand sprake was, zag de rechtbank zich vervolgens voor de vraag gesteld of sprake was van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand als bedoeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb).

Wanneer geldt iemand als rechtsbijstandverlener?

Uit de nota van toelichting bij het Bpb (Stb. 1993, 763) blijkt dat met een rechtsbijstandverlener in de zin van artikel 1, aanhef en onder a, van het Bpb wordt bedoeld, een persoon van wie het verlenen van rechtsbijstand tot zijn beroepsmatige taak behoort. Personen zonder enige juridische scholing vallen daarbuiten, aldus de nota van toelichting. Volgens vaste jurisprudentie is het voor het beroepsmatig verlenen van rechtsbijstand van belang dat deze werkzaamheid een vast onderdeel vormt van een duurzame, op het vergaren van een inkomen gerichte taakuitoefening (onder meer de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2606 en de daarin aangehaalde jurisprudentie).

Belastingadviseur Hoek en Blok accountants

De gemachtigde van de eigenaar van het verzamelgebouw is als belastingadviseur werkzaam bij Hoek en Blok accountants, belastingadviseurs en juristen. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 24 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ8446), heeft als uitgangspunt te gelden dat een belastingadviseur over een zekere juridische deskundigheid beschikt. Dit vermoeden kan worden weerlegd. Door enkel te stellen dat de gemachtigde belastingadviseur is en te betwijfelen of hij een professionele rechtsbijstandverlener is, slaagt de heffingsinstantie hierin naar het oordeel van de rechtbank niet. Nu aannemelijk is te achten dat de door de gemachtigde voor de eigenaar van het verzamelgebouw verrichte werkzaamheden op het gebied van lokale heffingen een vast onderdeel vormen van de – op het verdienen van een inkomen gerichte – taken van de gemachtigde, moet de door de gemachtigde verleende bijstand in dit geval worden aangemerkt als beroepsmatig verleende rechtsbijstand in de zin van artikel 1, aanhef en onder a, van het Bpb.

De rechtbank veroordeelt de heffingsinstantie daarom in de door de eigenaar van het verzamelgebouw gemaakte proceskosten.