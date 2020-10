Cultuurverandering bij MTH: minder ‘care’, meer ‘hero’

In 2017 zette MTH Accountants & Adviseurs een cultuurverandering in. In de tweede mth talks!, een maandelijkse webinar, vertelde bestuursvoorzitter Olaf ten Hoopen hoe dat in zijn werk ging en hoe de bedrijfscultuur nu anders is dan een paar jaar geleden.

Word cloud in de kantine

Vorige maand startte MTH met een webinar op dinsdagavond. Eén onderwerp, een aantal gasten, vragen van luisteraars en een interviewer die alles aan elkaar verbindt. Afgelopen dinsdag ging het over bedrijfscultuur en kwam MTH-bestuursvoorzitter Olaf ten Hoopen aan het woord over de cultuurverandering binnen zijn eigen accountantskantoor. Die werd in 2017 ingezet. ‘We wilden in eerste instantie weten waar we stonden, wie wij nou eigenlijk waren. In de kantine legde de adviseur die ons begeleidde een groot aantal woorden op de grond, passend bij één van de vele archetype die je als organisatie kunt zijn. Na een strenge selectie bleven er twee woorden over die volgens de 25 deelnemers uit ons bedrijf het beste bij MTH passen: “hero” en “care giver”. Held en verzorger dus.’

Gedragsregels

Nadat de positie was bepaald, was het zaak verder te kijken naar de externe communicatie en naar de interne processen. Ten Hoopen: ‘Toen kwamen we tot de ontdekking dat we iets meer konden opschuiven naar de hero-cultuur en iets te veel in de care giver-cultuur zaten, naar onze smaak. Maar wat betekent dat dan? Hoe ga je daar invulling aan geven?’ MTH heeft vijf kernwaarden geformuleerd die uitdrukken wat de organisatie is en waar ze voor wil staan. In vier medewerkersbijeenkomsten, met steeds zo’n 300 deelnemers, werd doorgepraat over de kernwaarden, en welke gedragsregels daar bij zouden horen. Zo werd ervoor gezorgd dat de nieuwe cultuur ook echt gedragen werd door medewerkers en in de organisatie verankerd zat. Het grote gevaar van cultuurverandering, zo maakte het webinar duidelijk, is dat een cultuurverandering te veel in ‘lip service’ blijft steken.

Hoog over

De nieuwe cultuur is vertaald in een missie. MTH wil ‘bijdragen aan persoonlijk geluk, aan zakelijk succes en een maatschappelijke voorspoed.’ Dat klinkt hoog over, moest Ten Hoopen toegeven, maar hij vertelde dat die missie het kantoor praktische handvaten geeft om te schakelen. ‘Denk aan de nieuwe coronamaatregelen,’ gaf Ten Hoopen als voorbeeld, verwijzend naar de aanscherping die premier Rutte onlangs afkondigde. ‘We vroegen ons af hoe we ermee moesten omgaan. Onze werkplekken zijn veilig, denken we. Maar door aan te haken bij onze missie, en vooral de maatschappelijke voorspoed waaraan we willen bijdragen, was ons meteen duidelijk dat we echt thuis moesten werken, tenzij het echt niet anders kan.’

Afspraken maken

Een ander voorbeeld is ook de kernwaarde ‘vertrouwen’. Daarbij hoort de gedragsregel: ‘Ik maak de afspraak’. Ten Hoopen: ‘Dat klinkt heel simpel, maar we zien dat het daar juist fout gaat. Dat er na overleg dus geen afspraak is over hoe we verder gaan en concreet zullen doen.’ In de ontwikkelingsgesprekken met medewerkers wordt besproken op welke kernwaarde en welke gedragingen de medewerker zich in de komende periode wil focussen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat de medewerker zal proberen wat vaker uit zijn of haar comfortzone te komen, een gedraging die hoort bij de kernwaarde ‘ambitie’. Ten Hoopen: ‘De kernwaarden worden onze gezamenlijke taal binnen MTH. Dat maakt het minder eng om te praten over wat er misgaat. Onze cultuur en kernwaarden zijn erop gericht dat alle professionals samenwerken. Anders kun je de klant niet goed bedienen.’

De vraag stellen

Tot slot vertelde Ten Hoopen welke gedraging hijzelf het belangrijkste vindt. ‘Vanuit mijn rol vind ik de gedragsregel ‘ik stel de vraag’ het belangrijkste. Ik wil gewoon veel informatie hebben, wil weten hoe het mensen gaat en wat ze bezig houdt. En wat zij zien, want ze zien hele andere dingen dan ik.’

De volgende webinar staat gepland voor dinsdag 3 november 19:30 en zal gaan over werkgeluk.