Autobranche vreest nieuwe belastingen

Door de sterk ingezakte verkoop van nieuwe auto’s krijgt de overheid dit jaar €700 mln minder inkomsten uit de aanschafbelasting (bpm) van auto’s. De brandstofaccijnzen leveren €1,7 mrd minder op. Bovag-voorzitter Han ten Broeke is bang voor nieuwe autobelastingen.

Budgetneutraal?

De staat loopt dit jaar 2,4 mrd euro aan inkomsten uit autobelastingen mis. De autobranche vreest dat de autobezitter voor deze rekening opdraait en dat er nieuwe belastingen komen om het inkomstenverlies te compenseren. Dat gebeurt al, beweert BOVAG. De wijzigingen die eerder zijn doorgevoerd bij de bpm-bepaling zouden volgens het kabinet ‘budgetneutraal’ zijn, maar ondertussen is er volgens de branche €600 mln extra in de schatkist gevloeid.

Auto’s duurder

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet ook nog eens aan om het moment van bpm-heffing naar voren te halen, naar het moment van inschrijving in het kentekenregister. Dit moet leiden tot een eerlijker speelveld tussen de binnenlandse handel en de parallelimport, zo staat in het Belastingplan. Maar volgens Bovag kunnen auto’s daardoor €1000 tot €2000 duurder worden. In het Financieele Dagblad zegt Ten Broeke: ‘Je ziet aan alle kanten dat de fiscale behandeling van auto’s piept en kraakt. We zijn nu aan de grenzen gekomen van wat acceptabel is voor de bezitter, de verkoper en de schatkist.’

Rekeningrijden

Als Bovag-voorzitter wil Ten Broeke zich hard gaan maken voor een verschuiving van belasting van auto-aanschaf en autobezit naar autogebruik. Hij sluit daarbij de optie niet uit om elektrisch rijden meer te gaan belasten. Momenteel hoeft de koper van een elektrisch aangedreven auto geen bpm en mottorijtuigenbelasting te betalen. Dat kan veranderen met de invoering van een kilometerheffing, een spitsheffing of een regioheffing. Ten Broeke spreekt geen voorkeur uit. ‘Als het maar een fair systeem wordt en uitlegbaar.’

Bron: FD