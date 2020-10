SRA: vraag naar prognoses fors gestegen

Ondernemers hebben de laatste maanden meer behoefte gekregen aan inzicht in de bedrijfscijfers en de nabije toekomst, blijkt uit de corona-barometer van de SRA. De vraag naar prognoses en tussentijdse cijfers is met 49% gestegen.

Naast de vraag naar cijfers en prognoses is ook de vraag naar advies over de financiële situatie van het bedrijf flink gestegen: met 47%. Ook wil 34,7% meer diensten afnemen op het gebied van personeel en lonen. Anderzijds is bij ruim een derde de vraag naar hulp bij bedrijfsovernames gedaald.

Sentiment verslechterd

De SRA peilt periodiek de stemming onder de klanten van de aangesloten kantoren. Dat gebeurde voor het laatst in juni. Het sentiment is vergeleken met toen sterk verslechterd: ‘Slechts 5% van de ondernemers is positief gestemd versus 29% in de vorige Corona Barometer.’ Toch vallen de financiële verwachtingen mee. Van de SRA-klanten schat 8% de komende drie maanden krediet nodig te hebben. Voor 7% dreigen liquiditeitsproblemen en voor 2% wordt een faillissement verwacht. De klanten hebben vooral gebruikgemaakt van uitstel van belasting (17%) en de NOW-maatregel. ‘Voor 16% van de klanten is NOW 1.0 en 2.0 aangevraagd en voor bijna 9% NOW 3.0.’

Steunmaatregelen

Het vertrouwen van ondernemers in het effect van de steunmaatregelen is ten opzichte van juni wat gedaald, maar nog altijd is 44% positief. In juni was dat 55%. Het vertrouwen in de overheid heeft een knauw gekregen: in juni was 59% positief tot zeer positief, in oktober is dat nog ongeveer een derde. 18% is uitgesproken negatief.

Lees hier meer over de Corona Barometer

(Beeld: SRA)