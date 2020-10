AFM past leidraad Wwft en Sanctiewet aan

De AFM heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. Dat was nodig vanwege nieuwe regelgeving, zoals de instelling UBO-register. Ook biedt de leidraad meer uitleg over de praktische toepassing.

Door de nieuwe regels hadden ondernemingen behoefte aan meer toelichting, merkte de AFM in gesprekken. ‘Met de nieuwe leidraad geeft de AFM nadere richting aan hoe ondernemingen invulling kunnen geven aan bepaalde open normen van de Wwft.’ In de nieuwe leidraad gaat de toezichthouder onder meer in op de eisen waaraan een Wwft-risicobeoordeling en beleid moeten voldoen, in hoeverre ondernemingen onderzoek moeten doen naar de UBO bij beursvennootschappen en wat de AFM verstaat onder een ‘risicogebaseerde voortdurende controle op cliënten en verrichte transacties’. De leidraad geeft ook helderheid over opleidingen als bedoeld in de Wwft en de sanctielijsten die ondernemingen moeten controleren en hoe vaak.

Lees hier de vernieuwde Wwft-leidraad