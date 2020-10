Kaag/Keijzer: ‘Ondernemer, bereid je voor op Brexit’

Tienduizenden ondernemers ontvangen een brief van minister Kaag (Buitenlandse Handel) en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken). Ze roepen op ‘voorbereidingen’ te treffen om ook na dit jaar met het VK te kunnen blijven handelen.

Er gaat veel veranderen

De Britten zijn officieel al uit de Europese Unie gestapt, maar het effect hiervan merken ondernemers pas na de overgangsperiode, die op 1 januari 2021 afloopt. ‘Hoe de nieuwe situatie er precies uit zal zien, is op dit moment nog niet bekend, omdat de EU en het Verenigd Koninkrijk hier momenteel nog over onderhandelen’, schrijven de bewindsvrouwen. ‘Wat de uitkomst hiervan ook zal zijn, er zullen voor u dingen veranderen,’ schrijven de bewindspersonen. Ze vermijden te spreken over een ‘harde Brexit’ en gaan ook niet in op de status van de onderhandelingen. Maar aangezien er nog dit jaar een akkoord moet zijn tussen het VK en de EU, moge duidelijk zijn dat de tijd om een deal te bereiken erg kort is geworden.

Grenscontroles

Ondernemers krijgen bovendien sowieso te maken met bijvoorbeeld grenscontroles als ze voor hun werk naar het Verenigd Koninkrijk moeten. Ook kan de nieuwe situatie gevolgen hebben als ondernemers zelf geen zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Bijvoorbeeld omdat leveranciers afhankelijk zijn van producten of diensten uit het VK. Kaag en Keijzer vragen ondernemers na te gaan of ze voorbereid zijn op de situatie na 1 januari. Ze kunnen voor vragen terecht bij het brexitloket. Ook worden bedrijven opgeroepen te laten onderzoeken wat de impact van de brexit op hun bedrijf zal zijn. Bedrijven kunnen tot slot subsidie aanvragen om advies in te winnen over hun toekomst.

4,8 mrd schade

Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder handelsakkoord kost dat Nederland waarschijnlijk 4,8 miljard euro aan export. Het wordt duurder om goederen naar de Britten te exporteren en daardoor wordt die uitvoer ruim 10 procent minder waard, voorzien experts van kredietverzekeraar Euler Hermes. De sectoren die in Nederland het hardst worden geraakt zijn de machinebouw, elektrische apparatuur, chemie, textiel en transport. Een harde brexit kost de hele eurozone volgens Euler Hermes waarschijnlijk 33 miljard euro. In de eurozone wordt alleen Duitsland harder geraakt dan Nederland. Voor de Britten heeft een brexit zonder deal nog meer impact. De kredietverzekeraar voorziet voor het Verenigd Koninkrijk een krimp van 5 procent van het bruto binnenlands product en een verlies van 15 procent van de exportwaarde.

Britse accountants

Vorige week trokken Britse accountants al aan de bel. Zij vrezen dat de ‘no Brexit’-deal waarop premier Johnson lijkt af te koersen, hun sector hard zal raken. Voor Britse accountants kan het bijvoorbeeld betekenen dat hun controlewerk op rekeningen van Britse bedrijven niet langer wettelijk wordt erkend in de EU. Daarnaast zou de Britse toezichthouder zonder overeenkomst het controlewerk van Britse accountants in de EU niet meer kunnen inspecteren.

Lees hier de brief van Kaag en Keijzer.