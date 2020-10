RA tussen twee vuren na echtscheiding: 38 klachten, 0 gegrond

Een ondernemer die het maar niet eens kan worden met zijn voormalige echtgenote over de vermogensverdeling richtte zijn onvrede daarover onlangs bij de Accountantskamer ook op de door de voormalige echtelieden ingeschakelde RA. Die zou er medeschuldig aan zijn dat er maar geen oplossing wordt gevonden.

Uitspraak: 20-70 , 20-71 ANONIEM 2X RA

Neutraal financieel adviseur

De klagende ondernemer is samen met zijn broer mededirecteur en aandeelhouder van een aannemersbedrijf. De accountant was door de ondernemer en zijn voormalige echtgenote ingeschakeld als neutraal financieel adviseur om drie dingen te doen: de waarde te bepalen van de BV waarmee de man aandelen in het aannemersbedrijf houdt, het door hem in redelijkheid te verwerven inkomen via deze vennootschap vast te stellen en het pensioen in eigen beheer vast te stellen.

Rapport: geen ruimte voor fees

Het was aanvankelijk de bedoeling dat het rapport met bevindingen van de RA op 17 april 2017 klaar zou zijn, maar dat lukte niet. Het rapport was uiteindelijk op 13 februari 2018 af. Daarin concludeert de RA dat het eigen vermogen van de BV van de ondernemer per 25 oktober 2016 € 198.878 bedroeg. Uitgaande van de verlieslatende situatie van het aannemersbedrijf in 2016, concludeerde de accountant dat de onderneming geen financiële ruimte heeft voor het blijven voldoen van management fees aan de aandeelhouders. Verder concludeerde de RA dat sprake is van een groot verschil tussen de commerciële en de fiscale pensioenvoorziening in de BV van de klagende ondernemer. In zijn rapport hield hij de fiscale waarde aan en concludeerde dat nauwelijks sprake zal zijn van uitkeerbare reserves.

Accountantskamer: 38 klachten

De advocaat van de man gaf aanvankelijk aan dat hij zich kon vinden in de in het concept-rapport verwoorde bevindingen van de accountant. Later veranderde dat standpunt en vond hij onder anderen dat zijn voormalige echtgenote teveel invloed had gehad op de bevindingen van de RA. Bij de Accountantskamer werd daarop door de man een hele rits aan klachten tegen de RA ingediend over het rapport: 38 maarliefst. Die hadden ook betrekking op een collega die een begin 2019 bij het accountantskantoor ingediende klacht tegen de RA ongegrond verklaarde.

Klachten ongegrond

Bij de Accountantskamer blijft van die reeks klachten echter niets overeind; alle klachtonderdelen worden door de tuchtrechter ongegrond verklaard. De Accountantskamer vindt onder anderen dat de ondernemer onvoldoende heeft onderbouwd dat de RA zich bij de uitvoering van zijn onderzoek heeft laten verleiden of op een andere manier onheus heeft laten beïnvloeden door de voormalige echtgenote en haar advocaat. Als deskundige had de RA een zekere vrijheid bij de inrichting van zijn onderzoek. Het behoorde niet tot de taak van de accountant, als door de ondernemer en zijn voormalige echtgenote ingeschakelde deskundige, om zich uit te laten over de civiele procedure die tussen hem en zijn voormalige echtgenote gevoerd werd. Ook is volgens de tuchtrechter niet gebleken dat de RA in zijn communicatie over het tijdsverloop dat gemoeid was met het maken van het rapport tekort is geschoten. Dat de behandeling van de interne klacht tegen de accountant niet tot het door de ondernemer gewenste resultaat heeft geleid betekent naar het oordeel van de Accountantskamer niet dat de interne klacht daarmee onzorgvuldig is behandeld.