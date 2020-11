BonsenReuling opent vestiging in Doetinchem

BonsenReuling Accountants-Belastingadviseurs is sinds oktober 2020 ook gevestigd in Doetinchem. Het kantoor is te vinden in het gerenoveerde bedrijfsverzamelgebouw Het Hanzepand op industrieterrein de Huet, het voormalige Misset-pand. De vestiging ligt direct aan de N813, dichtbij de snelweg A18 en het treinstation de Huet. ‘Een mooie uitvalsbasis voor de Liemers en de West-Achterhoek’, typeert BonsenReuling de nieuwe vestiging.

Verder is BonsenReuling gevestigd in Lichtenvoorde en Eibergen in de Oost-Achterhoek, in Deventer in de Stedendriehoek en in Elst in het knooppunt Arnhem-Nijmegen. Voor de Duitsland-Desk bestaat een bezoekadres in Düsseldorf. BonsenReuling bestaat meer dan 60 jaar en heeft 150 medewerkers.

Niet nieuw

Helemaal nieuw is BonsenReuling in de regio Liemers West -Achterhoek niet, licht het accountants- en belastingadvieskantoor toe. ‘Zo werken we al jaren voor vele ondernemers in die regio. Ook wonen er diverse medewerkers waaronder kantoorleider Erik Wassink AA en commercieel directeur Toin de Ruiter. En maatschappelijk zijn we betrokken bij initiatieven als Smarthub, Achterhoek Open Innovatieprijs en Bergh in het Zadel voor Kankerbestrijding’. Directievoorzitter Frank Maarsingh; “Maar een echte eigen vestiging hadden we nog niet terwijl er in dit gebied zo veel mogelijkheden zijn, hiermee zijn we nóg interessanter voor nieuwe klanten en potentiële medewerkers.”

Foto: v.l.n.r. Toin de Ruiter, Erik Wassink