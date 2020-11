Man aangehouden voor fraude met TOGS, zorgbonus en BTW

De FIOD heeft een 25-jarige man uit Utrecht aangehouden die vermoedelijk meerdere valse aanvragen voor de TOGS en de bonus zorgprofessionals heeft ingediend. Daarnaast wordt hij verdacht van belastingfraude met onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen, meldt het OM. De man is gisteren voorgeleid aan de raadkamer en de voorlopige hechtenis is verlengd met 90 dagen.

Melding Belastingdienst

Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart na een melding van de Belastingdienst. Het vermoeden is dat de man in de periode 2019 meerdere onjuiste aangiften omzetbelasting heeft ingediend. Hij had verschillende ondernemingen opgericht die vermoedelijk geen economische activiteiten hadden. Nadat de fiscus een vragenbrief stuurde waarin om een onderbouwing werd gevraagd werd de vennootschap of eenmanszaak ontbonden.

Zorgbonus en TOGS

De verdachte heeft volgens het OM meerdere pogingen gedaan om zorgbonussubsidies van in totaal circa 3,2 miljoen euro te incasseren op een buitenlandse rekening. Daarnaast is het vermoeden dat de man geprobeerd heeft misbruik te maken van de TOGS-steunmaatregel. De man heeft meerdere keren probeert om een bedrag van 4000 euro per aanvraag, dus in totaal een bedrag van 52.000 euro, te ontvangen.