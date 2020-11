Dekkingsgraad ABP weer omlaag: korting steeds realistischer

Het grootste pensioenfonds ABP heeft ook in oktober de dekkingsgraad zien dalen. De kans dat er volgend jaar gekort moet worden op de pensioenen wordt daarmee groot.

Eind oktober stond de dekkingsgraad bij het ambtenarenpensioenfonds op 87,0%. Eind september was dat nog 88,2%. ABP heeft nu dus 87% in kas van alle toekomstige uitkeringsverplichtingen. Minister Koolmees (Sociale Zaken) heeft de grens waaronder maatregelen moeten worden getroffen vorig jaar tijdelijk verlaagd naar 90%.

ABP en Zorg & Welzijn in gevarenzone

Die grens is wel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de laatste 12 maanden. Die graadmeter staat bij ABP nu op 88,2%. Het fonds zit mijlenver onder de vereiste dekkingsgraad (die aangeeft wanneer een pensioenfonds voldoende buffers heeft) van circa 125,8%. De dekkingsgraad is dit jaar alleen in januari boven de 90% uitgekomen. Daarna daalde het percentage tot 82% in maart. Sindsdien krabbelde de dekkingsgraad weer op, maar in oktober is de daling weer ingezet. Zorg & Welzijn, het tweede pensioenfonds van ons land, zit ook in de gevarenzone. Oktober zorgde voor een teruggang van 88,5% naar 87,5% in de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad staat op 89,2%.

Metaal- en technische sector nog boven de 90%

Nummer drie metaalpensioenfonds PMT staat er beter voor, maar verloor ook terrein. Daar ging de dekkingsgraad afgelopen maand naar 91,2%, tegen 92,3% eind september. De beleidsdekkingsgraad leverde 0,4 procentpunt in en staat op 91,7%. Metalektrofonds PME bivakkeert ook nog boven de 90% met een dekkingsgraad van 92,6% en een beleidsdekkingsgraad van 92,4%.

Het Pensioenfonds Vervoer, een van de andere grote fondsen, zit nog ruim boven de kortingsgrens met een beleidsdekkingsgraad van 97,3%. Bouwpensioenfonds BPF, ook goed voor meer dan een miljard premie-inleg op jaarbasis, zit er relatief warmpjes bij en noteerde in september nog 106,4% gemiddeld over de laatste 12 maanden.