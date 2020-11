Bestuurders stichtingen en ondernemingen aangehouden in witwasonderzoek

De FIOD heeft onlangs een 71-jarige man uit Rotterdam en twee medeverdachten aangehouden, een 57- jarige man uit Hendrik Ido Ambacht en een 67-jarige man uit Den Haag. De Rotterdammer en vier bestuurders van ondernemingen worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Schijnconstructies

De verdachte Rotterdammer was bestuurder van verschillende stichtingen. Hij heeft vermoedelijk namens die stichtingen voor ruim 1,5 miljoen euro aan valse facturen naar vijf reguliere ondernemingen gestuurd, meldt de FIOD. De bestuurders van die ondernemingen betaalden de facturen en zijn ook verdachten in het onderzoek. Via schijnconstructies is het geld weer teruggekomen bij de verdachten. Zij ontvingen het geld contant of in de vorm van goederen. De vermoedelijke fraude is aan het licht gekomen na een controle van de Belastingdienst.

Doorzoekingen

In het onderzoek zijn vijf woningen en vijf bedrijfspanden doorzocht in Bergschenhoek, Hendrik Ido Ambacht, Rotterdam, Schoonhoven, Rhoon, Vlaardingen en de gemeente Brielle. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen en twee auto’s, waaronder een Porsche 911. De 71-jarige man is afgelopen vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en de voorlopige hechtenis is verlengd met 14 dagen.