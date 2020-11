Huiseigenaren pleiten voor behoud salderingsregeling

De Vereniging Eigen Huis zegt teleurgesteld te zijn over een wetsvoorstel dat minister Wiebes van Economische Zaken onlangs naar de Tweede Kamer stuurde waarin de salderingsregeling verder wordt afgebouwd. Vanaf 1 januari 2023 neemt het belastingvoordeel op zonnepanelen jaarlijks af, staat in het wetsvoorstel. In 2031 is de salderingsregeling geheel afgeschaft voor zowel huidige als toekomstige huiseigenaren met zonnepanelen.

Geen garanties terugverdientijd

Vereniging Eigen Huis is teleurgesteld dat Wiebes ‘morrelt aan de goed werkende en toegankelijke salderingsregeling. Hierdoor dreigen de klimaatdoelen en het draagvlak onder consumenten hiervoor verder uit zicht te geraken. Zo weigert de minister, ondanks herhaaldelijk aandringen van de vereniging, geen garanties te geven over de terugverdientijd van zonnepanelen. Daarnaast bleek recent onderzoek van Stichting Economisch Onderzoek (SEO) dat overstimulering van zonnepanelen onvoldoende is aangetoond. Dit was wel een van de redenen voor de minister de regeling af te bouwen.’

Pleidooi nationale aanpak

“Wiebes schrapt uiteindelijk een prima stimuleringsmaatregel, terwijl hij wel overweegt zonnepanelen te verplichten”, zegt Maarten Eeke van der Veen, beleidsadviseur duurzaamheid bij Vereniging Eigen Huis. “Zijn aanpak lijkt zo weinig samenhangend, zonder oog voor draagvlak.” Volgens Vereniging Eigen Huis zou minister Wiebes de aanschaf van zonnepanelen juist moeten stimuleren, ook voor mensen met beperkte middelen en bezitters van huizen met een ongeschikt dak. “Hiervoor moet een nationale aanpak komen”, zegt Van der Veen. “Zo kunnen huiseigenaren op een laagdrempelige manier toch hun woning verduurzamen en komen de klimaatdoelen een stuk dichterbij.”