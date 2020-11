FTM: Jeugdzorg publiceert misleidende winstcijfers

Kleine zorgaanbieders maken gemiddeld meer dan 35 procent winst, stelde Jeugdzorg Nederland in oktober. Volgens onderzoeksplatform Follow The Money klopt hun berekening van geen kanten.

Zwaar weer

Begin oktober luidde Jeugdzorg Nederland de noodklok. De branchevereniging vertegenwoordigt ruim honderd grote zorgaanbieders die financieel in zwaar weer verkeren. Snijden in activiteiten is onvermijdelijk, aldus bestuurslid Bas Timman. Terwijl de grote jeugdzorgorganisaties wankelen, maken 1351 kleine, relatief nieuwe aanbieders gemiddeld meer dan 35 procent winst, concludeerde de branchevereniging.

Winstbegrip

Uit onderzoek van FTM blijkt nu dat Jeugdzorg Nederland onvergelijkbare cijfers heeft gebruikt. ‘Het klopt inderdaad dat we te snel een te stevige conclusie hebben getrokken,’ erkent Jeugdzorg Nederland tegenover de website. Om de winst van de kleine aanbieders te berekenen, heeft Jeugdzorg Nederland alle rechtspersonen in de sector (bv’s, stichtingen, vof’s, eenmanszaken, maatschappen en coöperaties) op dezelfde manier beoordeeld. Maar ze zijn onvergelijkbaar, zeggen deskundigen, omdat je bij de winst van eenmanszaken, vof’s, maatschappen en coöperaties eerst het loon van de bestuurders moet aftrekken. Als je alleen naar de bv’s en stichtingen kijkt, kom je volgens FTM niet uit op een winstpercentage van 35 procent, maar van 8 procent.

Wat is klein?

Uit de analyse van FTM blijkt dat driekwart van de jeugdzorgaanbieders geen bv of stichting is. Over hen ontbreken dus zuivere winstcijfers. Daarnaast zijn niet alle aanbieders die Jeugdzorg Nederland als ‘klein’ aanmerkt, dat ook echt. Ze hebben allemaal een vereenvoudigde verantwoordingsplicht, maar kunnen niettemin een grote omzet hebben. Van de ‘kleine’ bedrijven die Jeugdzorg Nederland onderzocht, hadden er 63 in 2018 een omzet van meer dan een miljoen euro. Eén bedrijf had zelfs een omzet van 16 miljoen euro.

Nieuw onderzoek

Na het onderzoek van Jeugdzorg Nederland verscheen vorige week opnieuw een analyse over financiën in de jeugdzorg, gebaseerd op de zorgdataset. Deze was van Intrakoop, in samenwerking met Verstegen accountants en adviseurs. Opnieuw stonden er harde conclusies in de krant, ditmaal in Het Financieele Dagblad: ‘Eén op de drie jeugdzorginstellingen maakt verlies; financiën jeugdzorg in deplorabele toestand.’ Het rapport rept met geen woord over hoge winsten. Ook hier is geen onderscheid gemaakt naar rechtsvorm, hoewel Intrakoop de kleinste zorgaanbieders buiten het onderzoek hield. Volgens Intrakoop vertegenwoordigen de 262 onderzochte aanbieders 85 procent van de totale jeugdzorgomzet.