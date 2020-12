‘Onbedoeld veel NOW-steun voor payrollbedrijven door WAB’

Payrollbedrijven hebben de afgelopen tijd voor miljoenen euro’s aan loonsteun via de NOW ontvangen vanwege het omzetverlies dat ze opliepen als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die op 1 januari 2020 van kracht is geworden, schrijft de Volkskrant.

Invoering WAB

De NOW is eigenlijk bedoeld voor bedrijven die omzetverlies lijden als gevolg van de maatregelen tegen Corona. Payrollbedrijven hadden door de invoering van de WAB echter ook al met omzetverlies te maken ten opzichte van een jaar eerder. Door de WAB is payrolling namelijk onaantrekkelijker geworden dan voor die tijd. Aparte cijfers voor payrollbedrijven zijn er niet, maar voor de hele uitzendbranche was de omzet in januari al 12 procent lager dan in die periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). De brancheorganisatie zegt bovendien signalen te krijgen dat de WAB meer invloed had op de omzet dan de coronacrisis.

‘Maas in de regeling’

Dat omzetverlies konden bedrijven dit voorjaar opvoeren bij de aanvraag voor NOW-steun. De hogere, gemiddelde kwartaalomzet uit 2019 geldt immers als vergelijking. “Nu blijkt er een maas in de regeling te zitten waarvan kwaadwillende bedrijven gebruikmaken”, zegt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. “Minister Koolmees heeft een moreel appel gedaan om geen misbruik van de regeling te maken. Nu lijkt dat toch te gebeuren, nota bene door bedrijven die we met de Wab hebben aangepakt. Dat raakt het vertrouwen. Ik wil dat de minister zo snel mogelijk actie onderneemt.”

Reactie ministerie en UWV

Het ministerie van Sociale Zaken en het UWV blijken dat in een gezamenlijke reactie heel anders te zien: “Al is het doel van de regeling om ondernemers te compenseren voor omzetverlies ten gevolge van de coronacrisis, de subsidie wordt ook verstrekt aan ondernemingen die om andere redenen omzetverlies hebben. Dat is dus geen misbruik. Bedrijven hoeven niet aan te tonen wat de oorzaak is van het omzetverlies. Wel heeft de minister bij de start van de regeling een oproep gedaan aan bedrijven om alleen NOW aan te vragen als het echt noodzakelijk is. Bedrijven moeten wel aantonen wat het daadwerkelijke omzetverlies is.’ Volgens branchevereniging ABU is het compenseren van omzetverlies ‘inherent’ aan de regeling. En is het ‘lastig om het omzetverlies door de Wab of corona te scheiden”.

