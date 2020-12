FNV: werkgevers misbruiken coronacrisis bij cao-onderhandelingen

Door de coronacrisis zijn er dit jaar veel minder cao’s afgesloten dat gebruikelijk is. Cao-onderhandelingen verlopen vaak moeizaam, mede omdat werkgevers de crisis misbruiken om in te zetten op loonmatiging en verslechteren van de arbeidsvoorwaarden, zoals het verlagen of afschaffen van de onregelmatigheidstoeslagen. Dat stelt vakbond FNV in een terugblik op het afgelopen cao-seizoen.

2020 in cijfers

De vakbond heeft in 2020 in totaal 192 cao’s afgesloten voor 1,5 miljoen mensen. Dat zijn er minder dan de drie voorgaande jaren, toen op 1 december gemiddeld 260 cao’s waren afgesloten voor rond de 2 miljoen mensen. Er zijn dit jaar iets minder afspraken gemaakt over zekerheid voor werknemers, zoals tijdelijke banen omzetten naar onbepaalde-tijdscontracten, een maximum aantal flexwerkers of alleen tijdelijk personeel voor tijdelijk werk. In 36% van de cao’s zijn deze afspraken gemaakt; het aantal mensen dat onder deze cao’s valt is 900.000. Vorig jaar was dat 40%. De loonstijging was in de eerste maanden van het cao-seizoen gemiddeld 3,2%. Over het hele seizoen zijn de lonen gemiddeld 2,4% verhoogd.

FNV: werkgevers misbruiken crisis

Zowel op het gebied van meer zekerheid voor werknemers als bij de loononderhandelingen loopt het cao-overleg zeer moeizaam, constateert de FNV. Volgens de vakbond misbruiken werkgevers de situatie die is ontstaan door de coronacrisis. ‘Werkgevers gebruiken de crisis om in te zetten op loonmatiging en verslechteren van de arbeidsvoorwaarden, zoals het verlagen of afschaffen van de onregelmatigheidstoeslagen. Ook in sectoren die floreren sinds de corona-uitbraak, zoals de pakketbezorging, supermarkten en in de winkelstraat, investeren werkgevers te weinig in het personeel.’