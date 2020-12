DNB voorziet alweer groei van 3%

Met een aanscherping van de coronamaatregelen voor de deur komt DNB met een opbeurend bericht: de economische schade door de pandemie zal dit jaar beperkt blijven door een sterk derde kwartaal. Voor de komende twee jaar verwacht de toezichthouder jaarlijks bijna 3% groei.

Het bruto binnenlands product (BBP) leefde in het derde kwartaal dusdanig op dat de economische teruggang voor 2020 beperkt blijft tot 4,3%, verwacht DNB. Dat is alsnog historisch veel. De werkloosheid zal dit jaar oplopen naar 4% en volgend jaar pieken op 6,5%. Daarna zal de daling inzetten. Omdat de onzekerheid groot is, bedient DNB zich van twee alternatieve scenario’s. In het milde scenario, waarbij Covid-19 weinig roet in het eten gooit, kan het BBP volgend jaar zelfs met 4,9% toenemen. Het zware scenario is goed voor een minimale groei van 0,2%.

Impact op banken

De bankensector heeft een speciale behandeling gekregen en heeft een impactberekening gekregen voor het zware scenario en een aanvullend ‘zeer zwaar scenario’. In de zware variant levert de gemiddelde kapitaalpositie van de zes grootste Nederlandse banken eind 2022 zo’n 2 procentpunten in, in het zeer zware scenario is dat 4 procentpunt. ‘Dit is een forse impact, die echter voor de banken behapbaar lijkt te zijn zonder serieuze implicaties voor de kredietverlening aan bedrijven en huishoudens. De impact is bovendien kleiner dan in juni, doordat de economische vooruitzichten gunstiger zijn geworden.’