HET JAAR VAN (7) Erik-Jan Kreuze: Erover ophouden ‘dat we gegevensgericht alles dicht kunnen checken’

Hoe kijken spelers in accountancy en belastingadvies terug op 2020 en wat wensen zij voor 2021? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Erik-Jan Kreuze is mede-eigenaar van Afier Accountants.

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw privéleven?

‘Dat varieerde van overlijden van kennissen tot mopperende personen die het zo zat waren. Van rouwende mensen tot mensen die protesten organiseren tegen het regeringsbeleid. Veel vanuit huis gewerkt, veel gewandeld (iedere dag al bellend minimaal een uurtje) en vergroeid met Teams…. Meer contact met het gezin dan ooit, inclusief studerende kinderen die weer de ‘veiligheid’ van thuis opzochten nu colleges toch online waren.’

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw werk?

‘Ik ben bezorgd dat we té gewend raken aan Teams e.a. Auditing By Teams is de nieuwe standaard, de kwaliteit en het werkplezier op niveau houden is wel een opdracht en soms een opgave. We hebben wel bijzondere financial en IT-auditklussen kunnen doen via ‘werken op afstand’. Het recordaantal Teams-Zoom-Skype-StarLeaf-Google-meetups-vergaderingen staat op 10 per werkdag. Dinsdag 8 december van 7.00 tot 21.00 uur….dat moet echt anders!’

Wie leerde jou in 2020 een belangrijke les?

‘Pacelle van Goethem met het boekje ‘Macht aan de aardige mens’. Je kunt invloed uitoefenen en overtuigen zonder op aardigheid in te leveren…’

Wat wens je de accountancysector toe?

‘Ik heb vijf wensen: een brede blik op de ontwikkelingen in de wereld, lef om dat door te vertalen naar het accountants – en advieswerk, saamhorigheid in verbeteren en vernieuwen, afscheid van het verleden en bewustzijn dat geld een middel is.’

Waar moeten we in 2021 nou echt over ophouden?

‘Dat accountants geen kwaliteit leveren. Dat we gegevensgericht alles dicht kunnen checken. Dat data-analyse iets van nerds is. Dat IT-audit in het MKB niet werkt. Dat accountants kunnen oogsten zonder te zaaien. Dat alles in geld uit te drukken is.’

Welke zakelijke kansen zie je voor 2021?

‘Over 2018, 2019, 2020 zijn we met 40% gegroeid. Meer dan genoeg en daardoor hebben we veel nieuwe en leuke collega’s tot ons team mogen rekenen. Die nieuwe mensen geven nieuwe energie. Daar komen ook weer leuke projecten van. Wij zien kansen in het MKB voor MKB-accountants die veel dichterbij de MKB-ondernemers staan. Wij noemen dat dan interim-controllers. Het is mooi om mee te leven en bij te dragen aan de financiële gezondheid en breed rendement van een bedrijf of instelling. Voor IT-auditors zijn er (ook in Noord-Nederland) kansen te over. Ik hoop dat Norea het ‘IT-jaarverslag’ naar de next level gaat brengen. Dat mogen certificeren lijkt een prachtige uitdaging. Zelf zie ik (stipje op de horizon) kansen rondom de ‘maatschappelijke jaarrekening’. We gaan proefdraaien bij twee kleine instellingen om te kijken hoe ver we daarmee komen. Assurance is pas fase 2 of 3.’

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2021?

Privé Beroepsmatig Minimaal 10 keer op de fiets naar kantoor (116 km v.v.). Busy season voor iedereen hanteerbaar maken (5P’s)[1] Nieuwe sportschool zoeken Audit teams inspireren tot mooie management letters of accountantsverslagen Dagelijks uur blijven wandelen ….. Minder Teams-vergaderingen Minimaal 1 dag per week thuiswerken (aan strategische doelen) Minimaal bijdrage leveren aan 2 maatschappelijke jaarrekeningen 1.000 stemmen halen bij de tweede kamer verkiezingen in Drenthe …. Afier IT Auditors van 6 naar 9 man laten groeien!

[1] Proper planning prevents poor performance, ook wel: een auditopdracht is net een bouwproject….

‘O ja, natuurlijk willen we voor 2021 ons 15-jarig bestaan van 2020 nog goed vieren….belangrijk.’

