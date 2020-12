2020 | JULI | Ook accountants zelf aan het NOW-infuus

Het jaar van anderhalve meter, van recessie, van politieke verschuivingen – dat was 2020. Nu de jaarwisseling nadert, blikt Accountancy Vanmorgen terug. Elke dag lees je over de belangrijkste gebeurtenissen uit een van de afgelopen maanden. Vandaag: juli, de maand dat bekend werd gemaakt welke bedrijven een beroep op de eerste NOW-ronde hadden gedaan en twee vernieuwende formules in de accountancy bij nader inzien toch niet echt een succes bleken te zijn.

Accountancy

Accountancy Vanmorgen nam in een uitgebreid onderzoeksverhaal Manifesto onder de loep. Dat accountantskantoor kondigde bij de start in 2015 aan om alles anders te gaan doen en daarmee tegelijkertijd de ingedutte accountancysector wakker te schudden. Minder focus op cijfers en meer nadruk op de menselijke maat en coaching van de ondernemer, daar kwam het zo’n beetje op neer. Ruim vijf jaar later bleek daar weinig van terechtgekomen. Aan nieuwe investeerders werd ondertussen nog altijd een gunstig perspectief geschetst, terwijl het bedrijf bestaande investeerders al enkele keren niet terug kon betalen.

Ook een andere op vernieuwing gerichte formule in de accountancy bleek minder goed te werken dan gehoopt. Moederbedrijf Flynth kondigde aan dat het stopt met Fonkel, een online accountingpropositie voor MKB-ondernemers. Het online initiatief ging in 2017 van start, maar is inmiddels weer opgenomen in de Flynth-organisatie. Fonkel is vanaf 1 augustus gestopt met het aannemen van nieuwe klanten.

Het UWV maakte ook de lijst met namen openbaar van alle bedrijven en organisaties die onder de eerste NOW-regeling noodsteun hadden ontvangen. Op de lijst met ruim 139.000 bedrijven bleken naar verhouding maar weinig accountants- en administratiekantoren te staan; naar schatting 3% van de accountantskantoren zat aan het NOW-infuus, becijferde Accountancy Vanmorgen. Accountants waren uiteraard erg benieuwd wie van hun collega’s wel en niet op de lijst stonden.

Fiscaal

Niet als fiscaal partners aangifte doen, maar toch elkaars vermogen volledig aan de ander toerekenen: die vlieger ging voor een echtpaar bij de rechtbank Noord-Holland niet op. De opmerkelijke box 3-uitpoetsactie van het stel leverde in juli het meest gelezen bericht op.

De Belastingdienst stuurde de eerste maanden na de uitbraak van het coronavirus geen betalingsherinneringen en aanmaningen en ook andere werkzaamheden werden tijdelijk gestopt, zoals baliebezoek en controles bij bedrijven. Na die eerste crisisperiode was er in juli weer een beetje ruimte om adem te halen. Coronamaatregelen werden versoepeld en dus kondigde de Belastingdienst aan dat de opgeschorte werkzaamheden vanaf juli stapsgewijs weer opgestart zouden worden.

Opvallend

Een treurig bericht aan het begin van de maand juli. Oprichter Alex van Groningen is overleden, meldde het gelijknamige bedrijf in cursussen, opleidingen en nieuwswebsites voor finance-, HR- en M&A professionals. Van Groningen (1965-2020) begon zelf met trainingen en richtte in 1994 Alex van Groningen BV op. Het bedrijf groeide in de daaropvolgende jaren flink uit en Van Groningen richtte onder andere de platforms Financieel Management, CFO Magazine, AccountantWeek, CHRO Magazine en M&A Magazine op.

Het kabinet en sociale partners bereikten in juni een akkoord over de uitwerking van het pensioenakkoord. Een belangrijke stap en daarom werden de details van het akkoord nog lang nabesproken en artikelen over het onderwerp goed gelezen. Minister Koolmees stuurde de hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer en het CNV somde op wat volgens de bond de voor- en de nadelen van de uitwerking van het pensioenakkoord zijn. Het artikel was aan het begin van de maand dan ook een hit.

‘Accountant Van Ofwegen benoemd tot CFO Vattenfall Nederland’, kopte Accountancy Vanmorgen. Bij nader inzien bleek Van Ofwegen zich echter helemaal geen accountant te mogen noemen. De nieuwe bestuurder van de energiereus deed de internationale opleiding Certified Management Accountant (CMA) aan de VU Amsterdam, vaak gepresenteerd als het internationale alternatief voor opleidingen voor Register Controller. Maar daarmee ben je dus geen accountant, een beschermde term. De NBA sprak Vattenfall na de berichtgeving op Accountancy Vanmorgen dan ook aan op het onjuiste titelgebruik van de nieuwe CFO.

Transfers & overnames

