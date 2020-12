HET JAAR VAN (9) Pieter de Kok: ‘De kritiek en zorgen uit Den Haag zijn overtrokken’

Hoe kijken spelers in accountancy en belastingadvies terug op 2020 en wat wensen zij voor 2021? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Pieter de Kok is managing partner bij Coney.

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw privéleven?

‘Op heel veel terreinen. Ik heb mijn vader van 85 jaar veel minder gezien, maar meer gesproken. Ik was natuurlijk ook onderwijzer van het jaar thuis. Nee, dat was geen succes. Mijn vrouw is Mexicaans, elke jaar reizen we naar Mexico om onze familie en vrienden te bezoeken. Dit jaar heeft de KLM ons al twee keer doorgeboekt… Covid-19 in Mexico is geen goed idee.’

Wie leerde jou in 2020 een belangrijke les?

‘Dit jaar heb ik mijzelf een cadeau gedaan door een Life & Business Refreshment Programma van zes maanden te volgen. Na vijftien jaar Coney opbouwen, duwen en trekken, samenwerkingen met partners, roofbouw op mijn lichaam en een druk (maar geweldig) gezin, was ik uit balans. Met Pieter de Vries heb ik een goede klik en werkrelatie opgebouwd in 2020. We kwamen elkaar tegen op een strandwandeling in Zandvoort, georganiseerd door een wederzijdse zakelijke relatie. Pieter helpt nu ook mee om mijn Coney-team verder te versterken. De juiste keuzes te maken. Hij leert hoe ik mijn balans zelf kan herstellen en ruimte kan bieden aan anderen om mij heen om vanuit hun kracht te werken.’

Wat wens je de accountancysector toe?

‘Minder politiek, meer “Be the change you want to see in this world” (Gandhi). Ik ervaar toch elke keer weer dat we oplossingen in antwoord op kritiek binnen het beroep uitrollen die met een grote dosis politiek zijn ingekleurd. Ik ben bijvoorbeeld niet perse voor of tegen een nieuw governancemodel binnen de NBA. Ik begrijp alleen het verhaal, de motivatie niet. Als ik dan zie hoe zo’n voorstel door een ALV gaat haak ik helemaal af. Politiek geregisseerd, naar buiten verkocht als een oplossing voor iets. Maar wat dat iets is, is mij volstrekt onduidelijk.’

Waar moeten we in 2021 nou echt over ophouden?

‘Dat we kwartiermakers nodig hebben om de uitdagingen binnen ons mooie beroep op te lossen. Niet dat ik Marlies niet goed vind, juist wel, maar we moeten het zelf doen. En we kunnen het écht zelf. Ik vind dat er ongelofelijk veel goed gaat binnen ons auditberoep. De kritiek en zorgen uit Den Haag zijn overtrokken. De maatschappelijke schade van events die politiek Den Haag keer op keer niet kan managen is enorm. Met als treurig hoogtepunt het recente rapport Ongekend Onrecht. Ik ben ervan overtuigd dat de maatschappelijke footprint van ons beroep positief is. De AFM en NBA Raad van Toezicht doen denk ik geweldig werk, het is een proces van checks & balances. En er wordt met heel veel drive en passie heel hard gewerkt in deze sector.’

Welke zakelijke kansen zie je voor 2021?

‘Ik zie een steeds verdere integratie van technologie in het audit- en business analyticsberoep ontstaan. Goed voor Coney. De reis is lang, maar je ziet toch elke keer weer nieuwe kansen voorbij komen. Ik zal nieuwe technologie altijd omarmen en zeker uitproberen. In 2021 gaan we een samenwerking aan met een softwarebouwer die zich richt op Ongoing Monitoring en Auditing voor zorginstellingen. Op een geheel ander terrein, dat van Machine Learning en AI, zie ik stap voor stap kansen ontstaan om onze audit en analyticstechniek te verfijnen en wellicht zelfs te verbeteren als de Machine tot andere inzichten komt die wij kunnen onderzoeken.’

Welke persoon of instantie krijgt voor 2021 jouw beste wensen en waarom?

‘Dat zijn alle zorgmensen in Nederland. Diepe buiging.’

Wat is de beste manier om jezelf op te laden voor het nieuwe jaar?

‘Ik ben al opgeladen. Ik zit in een flow tot 2023. Hierna ga ik mij, naast Coney Assurance & Business Analytics, richten op andere (business)concepten en ideeën uitwerken. Ik heb er zoveel, maar ik moet eerst nog meehelpen om het huidige fundament verder te versterken en onze snelle groei te begeleiden. De vraag naar data driven assurance neemt toe. In 2021 denk ik dat we opnieuw met 10% gaan groeien. Daar hebben we goede mensen voor nodig, die data driven denken en people minded werken.’

