HET JAAR VAN (11) Arjan Brouwer: ‘Zou mooi zijn als de sector meer met zelfvertrouwen vanuit de eigen kracht gaat opereren’

Hoe kijken spelers in accountancy en belastingadvies terug op 2020 en wat wensen zij voor 2021? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Arjan Brouwer is partner bij PwC en hoogleraar externe verslaggeving aan de VU Amsterdam.



Welke blijvende veranderingen denk je dat Corona (in je vakgebied of daarbuiten) heeft veroorzaakt?

‘Het is nog te bezien hoe blijvend zaken gaan zijn. Maar ik denk wel dat de ervaringen van het afgelopen jaar ons op meerdere vlakken hebben doen realiseren dat bepaalde zaken anders kunnen of moeten. Dat gaat van meer thuis en flexibel werken tot het denken over duurzaamheid, solidariteit en globalisering. Ik heb geen idee tot welk nieuw evenwicht dat vervolgens leidt.’

Wie leerde jou in 2020 een belangrijke les?

‘De belangrijkste les komt toch misschien wel van het coronavirus. Veel zaken lijken vanzelfsprekend en als systemen werken dan denken we daar bijna niet over na. Maar tegelijkertijd is alles ook heel kwetsbaar. Of het nu om de economie, de natuur of onze gezondheid gaat. Als het niet goed gaat dan zijn we ons daar weer van bewust. Maar voor hoe lang?’

Wat wens je de accountancysector toe?

‘Het zou mooi zijn als de sector meer met zelfvertrouwen vanuit de eigen kracht gaat opereren.’

Waar moeten we in 2021 nou echt over ophouden?

‘Wat mij betreft mag alles besproken worden, maar het zou fijn zijn als dat wat minder polariserend en wat meer verbindend zou kunnen. Dat we meer vragen zouden stellen om elkaar te begrijpen in plaats van elkaar de maat te nemen vanuit ons eigen referentiekader.’

Welke zakelijke kansen zie je voor 2021?

‘Ik weet niet of het zozeer een zakelijke kans is. Ik denk dat er veel kansen zijn om, vanuit het punt waar we nu staan, te werken aan een meer duurzame en inclusieve samenleving. Dat is een maatschappelijke kans.’

Wat is de beste manier om jezelf op te laden voor het nieuwe jaar?

‘Ik ben een groot muziekliefhebber. Dus de top 2000 tussen kerst en oud & nieuw is voor mij echt een manier om helemaal af te schakelen. Ik kan zelf niet zingen of een instrument bespelen en in de maat klappen is voor mij een uitdaging, tot hilariteit van het hele gezin. Maar misschien juist daardoor heeft het voor mij iets magisch om in muziek en de verhalen erachter te duiken.’

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2021?

‘John Lennon zei ooit “Life is what happens to you while you’re busy making other plans.” Ik wil mezelf blijven ontwikkelen en bijdragen aan de ontwikkeling van anderen en dan zien we wel welke kansen 2021 gaat brengen.’

