Huishoudens spekken spaarpot en lossen niet af op hypotheek

Door de coronacrisis hebben huishoudens in het tweede kwartaal van dit jaar hun spaarpot extra gevuld, maar tot meer extra aflossingen op de hypotheek is het niet gekomen, signaleert DNB.

‘Het is opvallend dat vrijwillige aflossingen op hypotheken – ook een vorm van besparingen – in dezelfde periode niet zijn toegenomen’, laat de toezichthouder weten. ‘Alleen bij relatief jonge huishoudens stegen vrijwillige aflossingen. Dit hangt mogelijk samen met hun hogere hypotheekschuld ten opzichte van de woningwaarde; extra aflossen verlaagt hun financiële risico’s.’

10 miljard minder besteed

De vrije besparingen van alle huishoudens opgeteld stegen in het tweede kwartaal met € 12,4 miljard ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het beschikbare inkomen is met € 2,4 miljard toegenomen, terwijl de consumptieve bestedingen met € 10 miljard zijn gedaald. De spaarquote – de besparingen ten opzichte van het bruto beschikbare inkomen – is gegroeid tot 35%. Dat was de laatste vijf jaar gemiddeld 25% in het tweede kwartaal.

In het tweede kwartaal is bijna € 11 miljard extra gestort op lopende en spaarrekeningen bij banken vergeleken met een jaar eerder. Bijna twee derde (63%) kwam terecht op spaarrekeningen, de overige 37% op lopende rekeningen. ‘Huishoudens deden dit op gewone spaarrekeningen en niet op deposito’s met een vaste looptijd. Omdat het renteverschil tussen deze twee soorten spaarrekeningen nihil is, zijn deposito’s met een vaste looptijd al een langere tijd op hun retour.’

Jongeren lossen wel meer af

Onder de vrije besparingen schaart DNB ook het extra aflossen op hypotheken, maar dat vertoonde juist een afname van € 340 miljoen. Huishoudens kiezen dus vaker voor het aanhouden van liquide spaarvormen, die direct opneembaar zijn. Een uitzondering vormen de 35-minners, die juist meer aflosten: gemiddeld ging het vrijwillig afgeloste hypotheekbedrag naar € 38.000, tegen € 22.000 een jaar eerder. Wel waren er minder jonge huishoudens die aflosten: 1,9% tegen 2,1% in dezelfde periode vorig jaar.