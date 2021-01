Ceifer verder als Countus

Ceifer gaat met ingang van dit jaar verder onder de naam Countus. Het bedrijf was een jaar geleden al door Countus overgenomen.

Het kantoor in Zeist, gespecialiseerd in de medische sector, was tot vorig jaar eigendom van 216. Dat voerde na enkele moeilijke jaren een strategiewijziging door waar Ceifer niet meer in paste. Countus had zelf al een gespecialiseerde accountants- en adviespraktijk voor zorgondernemingen en eerstelijns zorgverleners. ‘Omdat we al jaren samenwerkten met Ceifer en gebruikmaakten van elkaars expertise, is dit een logische keuze. Zo kunnen we professionals in de zorg nog beter van dienst zijn’, aldus Dijan Bruins, regiodirecteur bij Countus. In de praktijk verandert er niets aan de dienstverlening. Countus telt 24 vestigingen; het hoofdkantoor staat in Zwolle.