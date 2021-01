Niet zomaar recht op vergoeding bij overwerk

Is het na het werk nog even blijven en collega’s helpen te bestempelen als overwerk? De kantonrechter in Rotterdam boog zich onlangs over die vraag. De vordering door de werknemer van uitbetaling van overwerk wordt door de kantonrechter afgewezen; de werkgever had het overwerk niet aan de werknemer opgedragen of daarmee ingestemd.

In de casus bood de werkgever in kwestie keukenpersoneel de mogelijkheid om na afloop van het werk nog even te blijven voor een drankje. Dat was niet verplicht; het personeel mocht ook gewoon naar huis gaan. De werknemer, een leerling-kok, deed dat niet.

De vraag is of de werkgever dit moet ‘belonen’ met de uitbetaling van overwerk inclusief de bijbehorende overwerkvergoeding, zoals de werknemer wilde?

Nee, zei de kantonrechter. Is er geen afspraak gemaakt over een overwerkvergoeding, dan is er pas recht op zo’n vergoeding als vaststaat dat de werkgever de werknemer overwerk heeft opgedragen of als uit de omstandigheden van het geval blijkt dat de werkgever met dat overwerk heeft ingestemd.

Niet opgedragen of goedgekeurd

In dit geval betwistte de werkgever overwerk te hebben opgedragen of dit te hebben goedgekeurd. De werknemer toonde ook niet aan dat hij opdracht had gekregen tot het verrichten van overwerk. Hij kwam wel aan met een door hem zelf opgesteld urenoverzicht, maar daarmee nam de kantonrechter geen genoegen. Dat hij tijdens dat ‘blijven hangen’ het barpersoneel hielp, maakte dit niet anders. Dit was zijn eigen keuze.

Overwerk in cao’s

De meeste cao’s kennen overigens bepalingen die regelen wanneer er sprake is van meer- of overuren en wanneer er recht bestaat op een vergoeding en eventuele overwerktoeslag. Daarbij staat vaak vermeld dat het moet gaan om werk verricht in opdracht van de werkgever. Ook als dat er niet staat, is dit een logisch gegeven. De werkgever moet wel oppassen dat hij overwerk niet oogluikend toestaat, want dan kan een dergelijke rechtszaak toch anders uitpakken.

Op tijd melden!

De kantonrechter overwoog in deze zaak verder dat van de werknemer had mogen worden verlangd dat hij, als hij van mening was dat hij overwerk verrichtte waarvoor hij in geld of in tijd zou moeten worden gecompenseerd, dit tijdens zijn dienstverband ter sprake had moeten brengen.

In de visie van de werknemer verricht hij namelijk al sinds de start van het dienstverband overwerk, zodat niet valt in te zien dat hij dit niet eerder ter sprake had kunnen brengen. Dat de werknemer na sluiting van de keuken langer bleef en dan ook zonder instructie van de werkgever het barpersoneel hielp en daarmee mogelijk langer werkte dan zijn contracturen van 26 uur per week, komt volgens de de kantonrechter voor rekening van de werknemer.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam, 11 december 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:11590

Bron: AWVN