Deel van aflossingsvrije hypotheken brengt huishoudens in problemen

De AFM heeft becijferd dat ongeveer 78.000 huishoudens het risico lopen dat ze hun aflossingsvrije hypotheek niet opnieuw kunnen financieren op het moment dat deze afloopt. Op een totaal van bijna drie miljoen aflossingsvrije hypotheken is dat te overzien, maar de huishoudens in kwestie moeten waarschijnlijk hun huis verkopen.

Meeste aflossingsvrije hypotheken lopen rond 2035 af

Van de Nederlandse hypotheekschuld is ongeveer de helft aflossingsvrij. Veel van deze hypotheken lopen rond 2035 af. Een deel van de huizenbezitters zal dan niet zomaar in aanmerking komen voor een nieuwe hypotheek, verwacht de AFM. Daarbij speelt een rol dat dat moment kan samenvallen met een lager (pensioen)inkomen en hogere hypotheeklasten omdat er geen recht meer is op hypotheekrenteaftrek.

Risico op gedwongen verhuizing

De AFM constateert dat ongeveer 157.000 huishoudens onvoldoende financiële middelen hebben als zij hun aflossingsvrije hypotheek na afloop opnieuw willen financieren met een annuïtaire lening. Ongeveer de helft hiervan lukt dat zelfs niet als zij hun schuld voor een deel aflossingsvrij ‘doorrollen’. Deze groep van 78.000 huizenbezitters loopt een ernstig herfinancieringsrisico. Zij moeten waarschijnlijk hun woning verkopen om de uitstaande schuld af te lossen. Het aantal huishoudens dat vervolgens achterblijft met een restschuld is sterk afhankelijk van de huizenprijsontwikkeling. Volgens de huidige langetermijnramingen zal die groep zo’n 18.000 huishoudens beslaan.

Lage inkomens en ondernemers extra kwetsbaar

Huishoudens met lage inkomens lopen volgens de AFM een groter risico op gedwongen woningverkoop. Vaak hebben ze op dit moment consumptieve schulden, die de kans op herfinanciering sterk verkleinen. Het relatief grote aantal ondernemers onder de kwetsbare huishoudens doet vermoeden dat zij minder riante oudedagsvoorzieningen hebben, of dat er onvoldoende bekend is over hun financiële situatie.

AFM-rapport over financiële kwetsbaarheid huishoudens met aflossingsvrije hypotheek